https://ria.ru/20220707/chay-1800421276.html

"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай

"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай - РИА Новости, 07.07.2022

"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай

Более ста лет назад чайная была одним самых распространенных заведений общепита. Что изменилось после революции и как сейчас обстоят дела с чайным бизнесом в России, в чем особенность русского чаепития и как правильно хранить (и заваривать) дорогие сорта чая.

2022-07-07T12:00

2022-07-07T12:00

2022-07-07T12:00

бери и делай

чай

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800420194_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_379fd1c76271c7ea2346f6718b65bbb5.jpg

"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай Более ста лет назад чайная была одним самых распространенных заведений общепита. Что изменилось после революции и как сейчас обстоят дела с чайным бизнесом в России, в чем особенность русского чаепития и как правильно хранить (и заваривать) дорогие сорта чая. audio/mpeg

"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай Более ста лет назад чайная была одним самых распространенных заведений общепита. Что изменилось после революции и как сейчас обстоят дела с чайным бизнесом в России, в чем особенность русского чаепития и как правильно хранить (и заваривать) дорогие сорта чая. audio/mpeg

Как стать специалистом по чаю, где учат на чайного сомелье, как открыть собственную чайную и что ждет этот рынок в будущем - рассказывает чемпион России по чайной миксологии, создатель проекта "Нитка" Андрей Колбасинов.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чай, подкаст, аудио