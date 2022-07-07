https://ria.ru/20220707/chay-1800421276.html
"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай
"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай - РИА Новости, 07.07.2022
"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай
Более ста лет назад чайная была одним самых распространенных заведений общепита. Что изменилось после революции и как сейчас обстоят дела с чайным бизнесом в России, в чем особенность русского чаепития и как правильно хранить (и заваривать) дорогие сорта чая.
2022-07-07T12:00
2022-07-07T12:00
2022-07-07T12:00
бери и делай
чай
подкаст
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"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай
Более ста лет назад чайная была одним самых распространенных заведений общепита. Что изменилось после революции и как сейчас обстоят дела с чайным бизнесом в России, в чем особенность русского чаепития и как правильно хранить (и заваривать) дорогие сорта чая.
audio/mpeg
"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай
Более ста лет назад чайная была одним самых распространенных заведений общепита. Что изменилось после революции и как сейчас обстоят дела с чайным бизнесом в России, в чем особенность русского чаепития и как правильно хранить (и заваривать) дорогие сорта чая.
audio/mpeg
Как стать специалистом по чаю, где учат на чайного сомелье, как открыть собственную чайную и что ждет этот рынок в будущем - рассказывает чемпион России по чайной миксологии, создатель проекта "Нитка" Андрей Колбасинов.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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чай, подкаст, аудио
"Пробую 300 сортов в месяц". Как сделать бизнес на любви пить чай
Более ста лет назад чайная была одним самых распространенных заведений общепита. Что изменилось после революции и как сейчас обстоят дела с чайным бизнесом в России, в чем особенность русского чаепития и как правильно хранить (и заваривать) дорогие сорта чая.