https://ria.ru/20220707/bykov-1800959498.html

Бизнесмена Быкова обвинили в организации еще одного убийства

Бизнесмена Быкова обвинили в организации еще одного убийства - РИА Новости, 07.07.2022

Бизнесмена Быкова обвинили в организации еще одного убийства

Следователи предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом и организации убийства жителя Красноярска в 1998 году бизнесмену Анатолию Быкову,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:21

2022-07-07T15:21

2022-07-07T15:25

происшествия

анатолий быков

владимир филиппов

россия

красноярский край

красноярский алюминиевый завод

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КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом и организации убийства жителя Красноярска в 1998 году бизнесмену Анатолию Быкову, осужденному на 13 лет колонии за двойное убийство, сообщило ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии."Анатолию Быкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в период с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков осуществлял единоличное руководство преступным сообществом, созданным им в период с января 1990 года до января 1997 года.В пресс-службе пояснили, что речь идет об убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова.В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время Центральный районный суд приступил к рассмотрению второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.

https://ria.ru/20220323/bykov-1779633658.html

https://ria.ru/20211109/bykov-1758157451.html

россия

красноярский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, анатолий быков, владимир филиппов, россия, красноярский край, красноярский алюминиевый завод