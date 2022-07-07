15:21 07.07.2022 (обновлено: 15:25 07.07.2022)
Бизнесмена Быкова обвинили в организации еще одного убийства
Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в организации еще одного убийства в 1998 году
© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда / Перейти в фотобанкБизнесмен и политик Анатолий Быков
Бизнесмен и политик Анатолий Быков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом и организации убийства жителя Красноярска в 1998 году бизнесмену Анатолию Быкову, осужденному на 13 лет колонии за двойное убийство, сообщило ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Анатолию Быкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков осуществлял единоличное руководство преступным сообществом, созданным им в период с января 1990 года до января 1997 года.
"Являясь руководителем преступного сообщества, Анатолий Быков организовал совершение в 1998 году убийства 48-летнего жителя города Красноярска организованной группой, предварительно склонив ее участников к совершению данного преступления. В ходе расследования Анатолий Быков не признал вину в совершении данных преступлений", - сообщает следствие.
В пресс-службе пояснили, что речь идет об убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова.
В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах и осужден на 13 лет лишения свободы. В настоящее время Центральный районный суд приступил к рассмотрению второго дела Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
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