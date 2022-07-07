https://ria.ru/20220707/btr-1800924578.html

В Германии заявили о невозможности поставить Украине БТР Fuchs

В Германии заявили о невозможности поставить Украине БТР Fuchs - РИА Новости, 07.07.2022

В Германии заявили о невозможности поставить Украине БТР Fuchs

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не может поставить Украине БТР Fuchs из-за необходимости поддерживать обороноспособность бундесвера. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:49

2022-07-07T13:49

2022-07-07T13:49

специальная военная операция на украине

сергей лавров

украина

россия

христианско-социальный союз

нато

в мире

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БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не может поставить Украине БТР Fuchs из-за необходимости поддерживать обороноспособность бундесвера.Ранее о необходимости таких поставок заявила оппозиционная фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов."Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и является ответственным. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии", - заявила Ламбрехт агентству DPA.По ее словам, в этой оценке она следует совету генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. "Поэтому безответственно именно в такое время обирать бундесвер и невежественно не следовать военному совету генерального инспектора", - добавила министр.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220706/sholts-1800734862.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сергей лавров, украина, россия, христианско-социальный союз, нато, в мире