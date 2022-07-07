https://ria.ru/20220707/britaniya-1801054339.html

Правительство Британии не будет менять политический курс, заявил Джонсон

Правительство Британии не будет менять политический курс, заявил Джонсон - РИА Новости, 07.07.2022

Правительство Британии не будет менять политический курс, заявил Джонсон

Борис Джонсон заявил членам правительства в ходе их первой встречи после заявления об уходе с поста премьера, что кабмин не будет пытаться значительно менять... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:18

2022-07-07T19:18

2022-07-07T19:38

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон заявил членам правительства в ходе их первой встречи после заявления об уходе с поста премьера, что кабмин не будет пытаться значительно менять направление руководства страной до избрания нового главы, сообщает телеканал Sky News.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."В ходе заседания Джонсон дал понять, что правительство не будет стремиться проводить новую политику или вносить серьезные изменения в курс правления", - говорится в сообщении телеканала.По словам Джонсона, значимые решения по налогам должны остаться уже за новым премьером.Отмечается, что приоритетом станет продолжение выполнения обещаний и гарантирование того, что власти на стороне народа, в том числе вопросах цен на энергоресурсы, транспорта, ЖКХ.Члены кабмина, как сообщает телеканал, поблагодарили Джоснона за работу и высказались о достижениях.Встреча завершилась призывом Джонсона к министрам сосредоточиться на борьбе с проблемами, которые влияют на жителей Британии, передает телеканал.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1801056179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

великобритания, в мире, отставка премьер-министра великобритании, борис джонсон