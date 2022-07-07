https://ria.ru/20220707/britaniya-1800905663.html

Глава МИД Британии прервала поездку в Индонезию на G20, сообщили СМИ

Глава МИД Британии прервала поездку в Индонезию на G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022

Глава МИД Британии прервала поездку в Индонезию на G20, сообщили СМИ

Глава МИД Британии Лиз Трасс прерывает поездку в Индонезию на встречу G20 и возвращается в Лондон, сообщила газета Evening Standard. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:53

2022-07-07T12:53

2022-07-07T13:46

в мире

индонезия

саммит g20

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс прерывает поездку в Индонезию на встречу G20 и возвращается в Лондон, сообщила газета Evening Standard.По ее данным, Трасс прерывает поездку в Индонезию и "летит домой". Отмечается, что министр намерена в скором времени выступить с заявлением.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800901281.html

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в мире, индонезия, саммит g20, великобритания, лиз трасс