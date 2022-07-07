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Глава МИД Британии прервала поездку в Индонезию на G20, сообщили СМИ
Глава МИД Британии прервала поездку в Индонезию на G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
Глава МИД Британии прервала поездку в Индонезию на G20, сообщили СМИ
Глава МИД Британии Лиз Трасс прерывает поездку в Индонезию на встречу G20 и возвращается в Лондон, сообщила газета Evening Standard. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:53
2022-07-07T12:53
2022-07-07T13:46
в мире
индонезия
саммит g20
великобритания
лиз трасс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс прерывает поездку в Индонезию на встречу G20 и возвращается в Лондон, сообщила газета Evening Standard.По ее данным, Трасс прерывает поездку в Индонезию и "летит домой". Отмечается, что министр намерена в скором времени выступить с заявлением.
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в мире, индонезия, саммит g20, великобритания, лиз трасс
12:53 07.07.2022 (обновлено: 13:46 07.07.2022)
Глава МИД Британии прервала поездку в Индонезию на G20, сообщили СМИ
Evening Standard: глава МИД Британии Трасс прервала поездку на G20 и возвращается в страну