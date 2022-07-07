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Ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей

Ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей - РИА Новости, 07.07.2022

Ученые выяснили, как сделать суперфуд из микроводорослей

Ученые БФУ им. И. Канта разработали перспективный способ извлечения белков, липидов и других полезных веществ из микроводорослей. Специалисты считают, что... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:00

2022-07-07T09:00

2022-07-07T15:34

наука

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иммануил кант

калининградская область

балтийский федеральный университет

университетская наука

биология

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ученые БФУ им. И. Канта разработали перспективный способ извлечения белков, липидов и других полезных веществ из микроводорослей. Специалисты считают, что белок, полученный из подводных растений — новый "супергерой" пищевой промышленности, который поможет создать десерты и другие продукты питания для профилактики диабета, гипертонии, анемии и болезней желудочно-кишечного тракта. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.Микроводоросли — это морские и пресноводные одноклеточные организмы, невидимые невооруженным глазом. По словам ученых, они богаты полезными веществами: белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и углеводами.Специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта разработали методы очистки, обнаружения и определения характеристик белкового концентрата, углеводов, липидов и нейтральных жиров из микроводорослей Chlorella vulgaris, Arthrospira platensis и Dunaliella salina."Полученные данные показали, что микроводоросли — это "резервуар" ценных белковых комплексов для приготовления функциональных продуктов питания. Например, молочных продуктов, макаронных изделий и даже десертов, которые предотвращают гипертонию, диабет, анемию, язву желудка и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом", — рассказал заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ им. И. Канта Станислав Сухих.По его словам, на этом список "заслуг" микроводорослей не заканчивается. Элементы, полученные из них, способны повысить продуктивность водоемов и плодородие почв, а также участвовать в экологическом мониторинге в качестве индикаторных организмов."Список полезных свойств и функциональных продуктов, содержащихся в микроводорослях, постоянно пополняется. Во многом эффект микроводорослей зависит от конкретного их вида и места обитания. Кроме того, водоросли в процессе роста и развития потребляют углекислый газ, и тем самым способствуют повышению углеродного статуса места, где они произрастают или выращиваются искусственным путем", — отметил Сухих.Он также добавил, что культивировать микроводоросли проще и дешевле, чем обычные растения. Для жизни им нужен только углекислый газ и солнечный свет. Это значит, что можно вырастить количество водорослей, эквивалентное растительным культурам, с гораздо меньшими затратами.По словам ученых, белки водорослей и их извлечение являются малоисследованной областью, что открывает широкое поле как для научных открытий, так и для производственного применения. Изученные в ходе исследования микроводоросли Калининградской области до настоящего момента пристальному анализу с точки зрения их полезности не подвергались.Настоящие исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Договор №19-316-60001).

https://ria.ru/20201210/reu-1588444296.html

https://ria.ru/20220630/yuurgu-1799026548.html

https://ria.ru/20220126/dgtu-1769486376.html

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