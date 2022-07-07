https://ria.ru/20220707/arest-1801028430.html
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии - РИА Новости, 07.07.2022
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии
По ходатайству следствия суд заключил под стражу проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:57
2022-07-07T17:57
2022-07-07T17:59
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По ходатайству следствия суд заключил под стражу проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый приобрел два килограмма наркотиков, затем, расфасовав его, продавал через сеть курьеров и интернет-магазинов в даркнете. Подчеркивается, что в настоящее время обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере.
https://ria.ru/20220705/narkotiki-1800499756.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
17:57 07.07.2022 (обновлено: 17:59 07.07.2022)
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в сбыте наркотиков