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Суд арестовал проректора Российской таможенной академии - РИА Новости, 07.07.2022
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Суд арестовал проректора Российской таможенной академии
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии - РИА Новости, 07.07.2022
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии
По ходатайству следствия суд заключил под стражу проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:57
2022-07-07T17:59
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По ходатайству следствия суд заключил под стражу проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый приобрел два килограмма наркотиков, затем, расфасовав его, продавал через сеть курьеров и интернет-магазинов в даркнете. Подчеркивается, что в настоящее время обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
17:57 07.07.2022 (обновлено: 17:59 07.07.2022)
 
Суд арестовал проректора Российской таможенной академии

Суд арестовал проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в сбыте наркотиков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По ходатайству следствия суд заключил под стражу проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
"По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый приобрел два килограмма наркотиков, затем, расфасовав его, продавал через сеть курьеров и интернет-магазинов в даркнете. Подчеркивается, что в настоящее время обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 18:43
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
 
РоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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