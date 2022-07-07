https://ria.ru/20220707/arest-1801028430.html

Суд арестовал проректора Российской таможенной академии

Суд арестовал проректора Российской таможенной академии - РИА Новости, 07.07.2022

Суд арестовал проректора Российской таможенной академии

По ходатайству следствия суд заключил под стражу проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:57

2022-07-07T17:57

2022-07-07T17:59

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. По ходатайству следствия суд заключил под стражу проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России."По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый приобрел два килограмма наркотиков, затем, расфасовав его, продавал через сеть курьеров и интернет-магазинов в даркнете. Подчеркивается, что в настоящее время обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере.

https://ria.ru/20220705/narkotiki-1800499756.html

россия

московская область (подмосковье)

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)