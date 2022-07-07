https://ria.ru/20220707/arest-1800875054.html

Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского

Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского - РИА Новости, 07.07.2022

Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского

Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по подозрению в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:25

2022-07-07T11:25

2022-07-07T14:50

происшествия

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по подозрению в мошенничестве."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Грудзинского", — сказали в суде. Он проходит в качестве подозреваемого по двум эпизодам крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК России).В суде уточнили, что он занимает должность директора научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук".

https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия