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Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского - РИА Новости, 07.07.2022
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Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского
Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского - РИА Новости, 07.07.2022
Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского
Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по подозрению в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:25
2022-07-07T14:50
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по подозрению в мошенничестве."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Грудзинского", — сказали в суде. Он проходит в качестве подозреваемого по двум эпизодам крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК России).В суде уточнили, что он занимает должность директора научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук".
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происшествия, россия
11:25 07.07.2022 (обновлено: 14:50 07.07.2022)
 
Суд арестовал директора научного центра академии ракетных наук Грудзинского

В Москве суд арестовал главу академии ракетных наук Грудзинского по делу о мошенничестве

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по подозрению в мошенничестве.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Грудзинского", — сказали в суде.
Он проходит в качестве подозреваемого по двум эпизодам крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК России).
В суде уточнили, что он занимает должность директора научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук".
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