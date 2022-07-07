00:23 07.07.2022 (обновлено: 02:29 07.07.2022)
Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат"
Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат" после освобождения ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Донбассе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бойцы из числа личного состава спецподразделений "Ахмат" вернулись домой после освобождения ЛНР, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Спецподразделения "Ахмат" после освобождения Луганской Народной Республики от укронацистских бандформирований успешно возвратились домой. В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава", — сообщил Кадыров.
Глава республики также передал им от себя и президента России Владимира Путина слова благодарности.
"Благодаря своему мужеству, отваге и благородству они приумножили славу чеченского народа не только перед Россией, но и перед всем миром", — отметил он.
Кадыров добавил, что спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в спецоперации.
"В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина я вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Соответствующую награду также получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султан Рашаев удостоился медали "За отвагу"", — написал глава региона.
Кроме того, Кадыров вручил высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата Кадырова Арслану Ахматову, Тимуру Ибриеву, Апти Болатханову, Муслиму Аласханову, Исламу Калаеву, Магомеду Дадаеву и Леме Арсаеву. Несколько других военнослужащих удостоились медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР".
Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором находились ВСУ, и несколькими близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации знамя Победы. До этого войска России и ЛНР освободили еще один крупный город республики — Северодонецк, в котором расположен химический комбинат "Азот".