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Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат" - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/akhmat-1800824620.html
Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат"
Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат" - РИА Новости, 07.07.2022
Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат"
Бойцы из числа личного состава спецподразделений "Ахмат" вернулись домой после освобождения ЛНР, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T00:23
2022-07-07T02:29
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы рф
в мире
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бойцы из числа личного состава спецподразделений "Ахмат" вернулись домой после освобождения ЛНР, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Глава республики также передал им от себя и президента России Владимира Путина слова благодарности."Благодаря своему мужеству, отваге и благородству они приумножили славу чеченского народа не только перед Россией, но и перед всем миром", — отметил он.Кадыров добавил, что спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в спецоперации."В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина я вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Соответствующую награду также получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султан Рашаев удостоился медали "За отвагу"", — написал глава региона.Кроме того, Кадыров вручил высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата Кадырова Арслану Ахматову, Тимуру Ибриеву, Апти Болатханову, Муслиму Аласханову, Исламу Калаеву, Магомеду Дадаеву и Леме Арсаеву. Несколько других военнослужащих удостоились медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР".Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором находились ВСУ, и несколькими близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации знамя Победы. До этого войска России и ЛНР освободили еще один крупный город республики — Северодонецк, в котором расположен химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
луганская народная республика
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рамзан кадыров, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, в мире, чеченская республика (чечня)
00:23 07.07.2022 (обновлено: 02:29 07.07.2022)
 
Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат"

Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат" после освобождения ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Донбассе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бойцы из числа личного состава спецподразделений "Ахмат" вернулись домой после освобождения ЛНР, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Спецподразделения "Ахмат" после освобождения Луганской Народной Республики от укронацистских бандформирований успешно возвратились домой. В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава", — сообщил Кадыров.
Глава республики также передал им от себя и президента России Владимира Путина слова благодарности.
"Благодаря своему мужеству, отваге и благородству они приумножили славу чеченского народа не только перед Россией, но и перед всем миром", — отметил он.
Кадыров добавил, что спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в спецоперации.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина я вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Соответствующую награду также получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султан Рашаев удостоился медали "За отвагу"", — написал глава региона.
Кроме того, Кадыров вручил высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата Кадырова Арслану Ахматову, Тимуру Ибриеву, Апти Болатханову, Муслиму Аласханову, Исламу Калаеву, Магомеду Дадаеву и Леме Арсаеву. Несколько других военнослужащих удостоились медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР".
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Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором находились ВСУ, и несколькими близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации знамя Победы. До этого войска России и ЛНР освободили еще один крупный город республики — Северодонецк, в котором расположен химический комбинат "Азот".
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы РФВ миреЧеченская республика (Чечня)
 
 
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