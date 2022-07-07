https://ria.ru/20220707/akhmat-1800824620.html

Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат"

Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат" - РИА Новости, 07.07.2022

Кадыров встретился с командирами из спецподразделений "Ахмат"

Бойцы из числа личного состава спецподразделений "Ахмат" вернулись домой после освобождения ЛНР, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T00:23

2022-07-07T00:23

2022-07-07T02:29

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы рф

в мире

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784259869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0aa2d983cde71117dc85b7e510abbe2c.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бойцы из числа личного состава спецподразделений "Ахмат" вернулись домой после освобождения ЛНР, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Глава республики также передал им от себя и президента России Владимира Путина слова благодарности."Благодаря своему мужеству, отваге и благородству они приумножили славу чеченского народа не только перед Россией, но и перед всем миром", — отметил он.Кадыров добавил, что спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в спецоперации."В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина я вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Соответствующую награду также получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султан Рашаев удостоился медали "За отвагу"", — написал глава региона.Кроме того, Кадыров вручил высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата Кадырова Арслану Ахматову, Тимуру Ибриеву, Апти Болатханову, Муслиму Аласханову, Исламу Калаеву, Магомеду Дадаеву и Леме Арсаеву. Несколько других военнослужащих удостоились медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР".Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором находились ВСУ, и несколькими близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации знамя Победы. До этого войска России и ЛНР освободили еще один крупный город республики — Северодонецк, в котором расположен химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220703/lisichansk-1799969211.html

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, в мире, чеченская республика (чечня)