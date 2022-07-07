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Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета - РИА Новости, 07.07.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220707/adygeya-1800962908.html
Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета
Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета - РИА Новости, 07.07.2022
Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета
Власти Адыгеи в рамках дней республики в Совете Федерации обсудили с сенаторами развитие субъекта и попросили помочь с дополнительными ассигнованиями из... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:28
2022-07-07T15:28
республика адыгея
мурат кумпилов
виктор орлов
совет федерации рф
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Власти Адыгеи в рамках дней республики в Совете Федерации обсудили с сенаторами развитие субъекта и попросили помочь с дополнительными ассигнованиями из федерального бюджета, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Ранее сообщалось, что с 6 по 8 июля в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики в Совете Федерации проходят дни Адыгеи. Программа мероприятий включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Делегацию Адыгеи возглавляет ее руководитель Мурат Кумпилов.Как сообщает пресс-служба, власти республики уже рассмотрели с сенаторами вопросы обеспечения сбалансированности региона. По их данным, за пять лет доходы консолидированного бюджета Адыгеи увеличились в 2,1 раза, собственные доходы - в 1,5 раза, дотационность снизилась до 15%, госдолг уменьшился на 22% и сейчас составляет 21% от собственных доходов."Вместе с тем, как сообщил в докладе министр финансов республики Виктор Орлов, постоянный рост расходных обязательств региональных бюджетов, обеспечивающих выполнение поставленных перед ними задач, приводит к трудностям при реализации расходных полномочий республики. В связи с этим предложено рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета", - отмечается в релизе.Также сообщается, что республиканские власти обсудили с сенаторами вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, развитие инфраструктуры в сфере культуры и образования, проблемы сельского хозяйства. Планируется, что министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен проинформирует сенаторов о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.
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мурат кумпилов, виктор орлов, совет федерации рф
15:28 07.07.2022
 

Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Власти Адыгеи в рамках дней республики в Совете Федерации обсудили с сенаторами развитие субъекта и попросили помочь с дополнительными ассигнованиями из федерального бюджета, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ранее сообщалось, что с 6 по 8 июля в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики в Совете Федерации проходят дни Адыгеи. Программа мероприятий включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Делегацию Адыгеи возглавляет ее руководитель Мурат Кумпилов.
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Как сообщает пресс-служба, власти республики уже рассмотрели с сенаторами вопросы обеспечения сбалансированности региона. По их данным, за пять лет доходы консолидированного бюджета Адыгеи увеличились в 2,1 раза, собственные доходы - в 1,5 раза, дотационность снизилась до 15%, госдолг уменьшился на 22% и сейчас составляет 21% от собственных доходов.
"Вместе с тем, как сообщил в докладе министр финансов республики Виктор Орлов, постоянный рост расходных обязательств региональных бюджетов, обеспечивающих выполнение поставленных перед ними задач, приводит к трудностям при реализации расходных полномочий республики. В связи с этим предложено рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета", - отмечается в релизе.
Также сообщается, что республиканские власти обсудили с сенаторами вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, развитие инфраструктуры в сфере культуры и образования, проблемы сельского хозяйства. Планируется, что министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен проинформирует сенаторов о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловВиктор ОрловСовет Федерации РФ
 
 
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