https://ria.ru/20220707/adygeya-1800962908.html

Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета

Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета - РИА Новости, 07.07.2022

Власти Адыгеи попросили СФ помочь с допассигнованиями из федбюджета

Власти Адыгеи в рамках дней республики в Совете Федерации обсудили с сенаторами развитие субъекта и попросили помочь с дополнительными ассигнованиями из... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:28

2022-07-07T15:28

2022-07-07T15:28

республика адыгея

мурат кумпилов

виктор орлов

совет федерации рф

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Власти Адыгеи в рамках дней республики в Совете Федерации обсудили с сенаторами развитие субъекта и попросили помочь с дополнительными ассигнованиями из федерального бюджета, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Ранее сообщалось, что с 6 по 8 июля в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики в Совете Федерации проходят дни Адыгеи. Программа мероприятий включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Делегацию Адыгеи возглавляет ее руководитель Мурат Кумпилов.Как сообщает пресс-служба, власти республики уже рассмотрели с сенаторами вопросы обеспечения сбалансированности региона. По их данным, за пять лет доходы консолидированного бюджета Адыгеи увеличились в 2,1 раза, собственные доходы - в 1,5 раза, дотационность снизилась до 15%, госдолг уменьшился на 22% и сейчас составляет 21% от собственных доходов."Вместе с тем, как сообщил в докладе министр финансов республики Виктор Орлов, постоянный рост расходных обязательств региональных бюджетов, обеспечивающих выполнение поставленных перед ними задач, приводит к трудностям при реализации расходных полномочий республики. В связи с этим предложено рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета", - отмечается в релизе.Также сообщается, что республиканские власти обсудили с сенаторами вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, развитие инфраструктуры в сфере культуры и образования, проблемы сельского хозяйства. Планируется, что министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен проинформирует сенаторов о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.

https://ria.ru/20220628/sotsobekty-1798814751.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, виктор орлов, совет федерации рф