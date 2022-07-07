https://ria.ru/20220707/abramovich-1800826013.html

СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича

СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича

Представители американской юридической компании Kobre & Kim зарегистрировались в минюсте США в качестве иностранных агентов, чтобы представлять интересы... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T00:57

2022-07-07T00:57

2022-07-07T00:57

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Представители американской юридической компании Kobre & Kim зарегистрировались в минюсте США в качестве иностранных агентов, чтобы представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет газета Wall Street Journal.Как отмечает издание, это первый подобный случай с начала специальной военной операции России на Украине.Абрамович нанял Kobre & Kim для оказания юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием своих интересов в США через эту компанию, заявил источник газеты, знакомый с ситуацией. Газета поясняет, что, согласно американскому законодательству, те, кто занимаются политической деятельностью для иностранных правительств, организации или лиц, обязаны регистрироваться в минюсте в качестве иноагентов.В самой фирме заявили газете, что согласились представлять интересы Абрамовича в связи с тем, что российский бизнесмен "участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности", а потому разрешение юридических вопросов необходимо для продолжения его работы на данном направлении.Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании, однако в Вашингтоне воздержались от введения рестрикций в отношении миллиардера. Между тем, в июне власти США выдали ордер на арест двух самолетов, принадлежащих российскому предпринимателю. Глава минфина США Джанет Йеллен в одном из своих недавних интервью не исключила введение ограничений в отношении Абрамовича.

https://ria.ru/20220524/rassledovanie-1790422718.html

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в мире, сша, министерство финансов сша, россия, роман абрамович