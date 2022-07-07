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СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича
СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича
Представители американской юридической компании Kobre & Kim зарегистрировались в минюсте США в качестве иностранных агентов, чтобы представлять интересы... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T00:57
2022-07-07T00:57
в мире
сша
министерство финансов сша
россия
роман абрамович
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Представители американской юридической компании Kobre &amp; Kim зарегистрировались в минюсте США в качестве иностранных агентов, чтобы представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет газета Wall Street Journal.Как отмечает издание, это первый подобный случай с начала специальной военной операции России на Украине.Абрамович нанял Kobre &amp; Kim для оказания юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием своих интересов в США через эту компанию, заявил источник газеты, знакомый с ситуацией. Газета поясняет, что, согласно американскому законодательству, те, кто занимаются политической деятельностью для иностранных правительств, организации или лиц, обязаны регистрироваться в минюсте в качестве иноагентов.В самой фирме заявили газете, что согласились представлять интересы Абрамовича в связи с тем, что российский бизнесмен "участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности", а потому разрешение юридических вопросов необходимо для продолжения его работы на данном направлении.Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании, однако в Вашингтоне воздержались от введения рестрикций в отношении миллиардера. Между тем, в июне власти США выдали ордер на арест двух самолетов, принадлежащих российскому предпринимателю. Глава минфина США Джанет Йеллен в одном из своих недавних интервью не исключила введение ограничений в отношении Абрамовича.
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в мире, сша, министерство финансов сша, россия, роман абрамович
00:57 07.07.2022
 
СМИ: юрфирма стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича

WSJ: юрфирма Kobre & Kim стала иноагентом в США для представления интересов Абрамовича

© POOL / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович
© POOL
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Представители американской юридической компании Kobre & Kim зарегистрировались в минюсте США в качестве иностранных агентов, чтобы представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича, пишет газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание, это первый подобный случай с начала специальной военной операции России на Украине.
Абрамович нанял Kobre & Kim для оказания юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием своих интересов в США через эту компанию, заявил источник газеты, знакомый с ситуацией. Газета поясняет, что, согласно американскому законодательству, те, кто занимаются политической деятельностью для иностранных правительств, организации или лиц, обязаны регистрироваться в минюсте в качестве иноагентов.
В самой фирме заявили газете, что согласились представлять интересы Абрамовича в связи с тем, что российский бизнесмен "участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности", а потому разрешение юридических вопросов необходимо для продолжения его работы на данном направлении.
Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании, однако в Вашингтоне воздержались от введения рестрикций в отношении миллиардера. Между тем, в июне власти США выдали ордер на арест двух самолетов, принадлежащих российскому предпринимателю. Глава минфина США Джанет Йеллен в одном из своих недавних интервью не исключила введение ограничений в отношении Абрамовича.
Предприниматель Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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В миреСШАМинистерство финансов СШАРоссияРоман Абрамович
 
 
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