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ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе
ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе - РИА Новости, 06.07.2022
ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе
Украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:49
2022-07-06T21:49
2022-07-06T21:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
одесса
украина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику", - сказал он.Генерал подчеркнул, что, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности."В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, одесса, украина
ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе
Минобороны: ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе