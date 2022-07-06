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ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/zrk-1800810732.html
ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе
ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе - РИА Новости, 06.07.2022
ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе
Украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:49
2022-07-06T21:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
одесса
украина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику", - сказал он.Генерал подчеркнул, что, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности."В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - сказал Мизинцев.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, одесса, украина
21:49 06.07.2022
 
ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе

Минобороны: ВСУ разместили ЗРК на крыше здания Общества Красного Креста в Одессе

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.
"В очередной раз призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныОдессаУкраина
 
 
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