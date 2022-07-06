https://ria.ru/20220706/zhara-1800621009.html

Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные

Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные - РИА Новости, 06.07.2022

Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные

Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:23

2022-07-06T11:23

2022-07-06T11:23

москва

общество

погода

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода в Москве сохранит неустойчивый характер... Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.Также синоптик отметила, что температурный фон на выходных будет чуть выше климатической нормы. Однако из-за прогнозируемого в субботу северо-западного ветра, а в воскресенье юго-восточного ветра, в городе увеличится комфортность погодных условий.

https://ria.ru/20220706/pogoda-1800569919.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода