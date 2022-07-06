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Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные - РИА Новости, 06.07.2022
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Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные - РИА Новости, 06.07.2022
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:23
2022-07-06T11:23
москва
общество
погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода в Москве сохранит неустойчивый характер... Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.Также синоптик отметила, что температурный фон на выходных будет чуть выше климатической нормы. Однако из-за прогнозируемого в субботу северо-западного ветра, а в воскресенье юго-восточного ветра, в городе увеличится комфортность погодных условий.
https://ria.ru/20220706/pogoda-1800569919.html
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москва, общество, погода
11:23 06.07.2022
 
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные

Синоптик Позднякова: москвичей на выходных ожидает жаркая погода и кратковременные дожди

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погода в Москве сохранит неустойчивый характер... Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.
Также синоптик отметила, что температурный фон на выходных будет чуть выше климатической нормы. Однако из-за прогнозируемого в субботу северо-западного ветра, а в воскресенье юго-восточного ветра, в городе увеличится комфортность погодных условий.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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