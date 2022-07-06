https://ria.ru/20220706/zhara-1800621009.html
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные - РИА Новости, 06.07.2022
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:23
2022-07-06T11:23
2022-07-06T11:23
москва
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799803619_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_afa281fcfff484a4c980d12754436059.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода в Москве сохранит неустойчивый характер... Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.Также синоптик отметила, что температурный фон на выходных будет чуть выше климатической нормы. Однако из-за прогнозируемого в субботу северо-западного ветра, а в воскресенье юго-восточного ветра, в городе увеличится комфортность погодных условий.
https://ria.ru/20220706/pogoda-1800569919.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799803619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_482b2e2aec843893e4b0156e0fe490c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москвичам пообещали жаркую погоду в выходные
Синоптик Позднякова: москвичей на выходных ожидает жаркая погода и кратковременные дожди
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жаркая погода около 25 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погода в Москве
сохранит неустойчивый характер... Будет преобладать переменная облачность, местами будут приниматься кратковременные дожди. Сильных ливней мы пока не прогнозируем. Температура в дневные часы – около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.
Также синоптик отметила, что температурный фон на выходных будет чуть выше климатической нормы. Однако из-за прогнозируемого в субботу северо-западного ветра, а в воскресенье юго-восточного ветра, в городе увеличится комфортность погодных условий.