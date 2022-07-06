https://ria.ru/20220706/zerno-1800637897.html

Песков заявил о востребованности российского зерна в мире

Песков заявил о востребованности российского зерна в мире - РИА Новости, 06.07.2022

Песков заявил о востребованности российского зерна в мире

Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:08

2022-07-06T12:08

2022-07-06T12:08

экономика

россия

дмитрий песков

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220705/rossiya-1800397591.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии