https://ria.ru/20220706/zerno-1800637897.html
Песков заявил о востребованности российского зерна в мире
Песков заявил о востребованности российского зерна в мире - РИА Новости, 06.07.2022
Песков заявил о востребованности российского зерна в мире
Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:08
2022-07-06T12:08
2022-07-06T12:08
экономика
россия
дмитрий песков
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220705/rossiya-1800397591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии
Песков заявил о востребованности российского зерна в мире
Песков: российское зерно более чем востребовано, но санкции мешают его доступу на рынки