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Песков заявил о востребованности российского зерна в мире - РИА Новости, 06.07.2022
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Песков заявил о востребованности российского зерна в мире
Песков заявил о востребованности российского зерна в мире - РИА Новости, 06.07.2022
Песков заявил о востребованности российского зерна в мире
Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:08
2022-07-06T12:08
экономика
россия
дмитрий песков
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь&nbsp; президента РФ Дмитрий Песков."Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии
12:08 06.07.2022
 
Песков заявил о востребованности российского зерна в мире

Песков: российское зерно более чем востребовано, но санкции мешают его доступу на рынки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Разгрузка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь  президента РФ Дмитрий Песков.
"Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь", - сказал Песков журналистам.
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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