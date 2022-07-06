https://ria.ru/20220706/zelenskiy-1800815756.html

Зеленского попросили перестать "играть в политику и театр"

Зеленского попросили перестать "играть в политику и театр" - РИА Новости, 06.07.2022

Зеленского попросили перестать "играть в политику и театр"

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Владимира Зеленского прекратить "играть в политику и театр", президента США Джо... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:34

2022-07-06T22:34

2022-07-06T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Владимира Зеленского прекратить "играть в политику и театр", президента США Джо Байдена – выработать "ясную стратегию" в отношении Украины, а конгресс США – создать механизм контроля за оказанием помощи этой стране.Член Палаты представителей от Республиканской партии заявила о наличии "множества проблем" на Украине и перечислила три меры, которые, по ее мнению, необходимо экстренно принять для "восстановления контроля над ситуацией"."Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти. В-третьих, конгресс должен установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой, поставками оружия и помощи", - добавила она.Спартц добавил, что, придя в политику, сознательно сторонилась международных тем, включая Украину, но с началом боевых действий на своей географической родине осознала, что может "принести значительную пользу моим коллегам и нашей стране". Политик напомнила, что прожила на Украине почти 22 года, в том числе 13 во времена Советского Союза.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, владимир зеленский