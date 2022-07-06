https://ria.ru/20220706/zelenskiy-1800815756.html
Зеленского попросили перестать "играть в политику и театр"
Зеленского попросили перестать "играть в политику и театр" - РИА Новости, 06.07.2022
Зеленского попросили перестать "играть в политику и театр"
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Владимира Зеленского прекратить "играть в политику и театр", президента США Джо... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:34
2022-07-06T22:34
2022-07-06T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Владимира Зеленского прекратить "играть в политику и театр", президента США Джо Байдена – выработать "ясную стратегию" в отношении Украины, а конгресс США – создать механизм контроля за оказанием помощи этой стране.Член Палаты представителей от Республиканской партии заявила о наличии "множества проблем" на Украине и перечислила три меры, которые, по ее мнению, необходимо экстренно принять для "восстановления контроля над ситуацией"."Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти. В-третьих, конгресс должен установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой, поставками оружия и помощи", - добавила она.Спартц добавил, что, придя в политику, сознательно сторонилась международных тем, включая Украину, но с началом боевых действий на своей географической родине осознала, что может "принести значительную пользу моим коллегам и нашей стране". Политик напомнила, что прожила на Украине почти 22 года, в том числе 13 во времена Советского Союза.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
Зеленского попросили перестать "играть в политику и театр"
Украинка из Палаты представителей США призвала Зеленского перестать "играть в политику"
ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Владимира Зеленского прекратить "играть в политику и театр", президента США Джо Байдена – выработать "ясную стратегию" в отношении Украины, а конгресс США – создать механизм контроля за оказанием помощи этой стране.
Член Палаты представителей от Республиканской партии заявила о наличии "множества проблем" на Украине
и перечислила три меры, которые, по ее мнению, необходимо экстренно принять для "восстановления контроля над ситуацией".
"Я не буду сейчас вдаваться в различные проблемы, а их множество, и просто перечислю три срочные меры, которые нужны, чтобы взять ситуацию под контроль", - сказано в заявлении Спартц.
"Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти. В-третьих, конгресс должен установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой, поставками оружия и помощи", - добавила она.
Спартц добавил, что, придя в политику, сознательно сторонилась международных тем, включая Украину, но с началом боевых действий на своей географической родине осознала, что может "принести значительную пользу моим коллегам и нашей стране". Политик напомнила, что прожила на Украине почти 22 года, в том числе 13 во времена Советского Союза.