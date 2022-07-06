https://ria.ru/20220706/zapad-1800761579.html

Генштаб Белоруссии считает, что Запад готовится воевать с Москвой и Минском

Генштаб Белоруссии считает, что Запад готовится воевать с Москвой и Минском - РИА Новости, 06.07.2022

Генштаб Белоруссии считает, что Запад готовится воевать с Москвой и Минском

Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному столкновению с Минском и Москвой, поскольку традиционная гибридная агрессия больше не приносит... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:41

2022-07-06T17:41

2022-07-06T21:15

белоруссия

россия

в мире

нато

сша

евросоюз

вооруженные силы белоруссии

польша

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному столкновению с Минском и Москвой, поскольку традиционная гибридная агрессия больше не приносит результатов, заявил начальник Главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Он отметил, что сейчас Вашингтон и союзники, пытаются создать очаги напряженности и развязать локальные военные конфликты в непосредственной близости от границ Союзного государства, чтобы потом втянуть туда Россию и Белоруссию."Яркий пример — Украина, которую с 2014 года поступательно накачивали оружием, обучали военнослужащих <…> воевать именно против русских. К сожалению, в схожем ключе антироссийские, а с некоторого времени и антибелорусские настроения прочно закладываются в сознание граждан Польши и стран Балтии", — рассказал военный.Косыгин обратил внимание, что Запад способствует милитаризации этих стран, где происходит масштабное переоснащение армий, растет их численность, увеличиваются расходы на оборону, активно модернизируется военная инфраструктура, развиваются транспортные коммуникации, прежде всего в интересах сокращения сроков переброски войск усиления НАТО к западным границам Союзного государства.Особое беспокойство вызывает Польша, которая демонстрирует имперские амбиции и при поддержке Белого дома позиционирует себя как лидера не только в Восточной, но и в Центральной Европе, подчеркнул замначальника Генштаба ВС Белоруссии.Так, он напомнил о решении Варшавы увеличить численность национальных вооруженных сил до 300 тысяч военнослужащих и создать 18-ю механизированную дивизию.Как заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев, прошедший саммит НАТО показал, что Запад не собирается отказываться от линии на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине, продолжая накачивать ее оружием. По его словам, Киев непрерывно получает крупномасштабные поставки вооружений, а европейские союзники поощряют милитаристские устремления местных властей.

https://ria.ru/20220617/nato-1796006045.html

https://ria.ru/20220610/zapad-1794636342.html

https://ria.ru/20220625/iskander-m-1798119667.html

белоруссия

россия

сша

польша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, в мире, нато, сша, евросоюз, вооруженные силы белоруссии, польша