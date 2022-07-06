https://ria.ru/20220706/zakon-1800709574.html

Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона "о приземлении" - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение закона "о приземлении"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении", в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:52

2022-07-06T15:52

2022-07-06T16:07

экономика

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране.Согласно закону, осуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории РФ без размещения на его информационном ресурсе электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юридического лица влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц - от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки.За повторное нарушение предусматривается административный штраф на граждан в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, на юридических лиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. Также за неисполнение обязанности установить программу для электронных вычислительных машин для определения количества российских пользователей интернет-ресурса размер административного штрафа будет составлять до 1 миллиона рублей.Вводится ответственность операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и распространителей рекламы за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом "о приземлении", в рамках механизма реализации мер понуждения. Так, за неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе компании, не исполняющие закон, будут подвергаться административному штрафу до 5 миллионов рублей.В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на него будет налагаться административный штраф до 300 тысяч рублей. Рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон "о приземлении", будут наказываться административным штрафом до 3 миллионов рублей.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

https://ria.ru/20220705/zakon-1800371977.html

https://ria.ru/20220706/ikra-1800704198.html

https://ria.ru/20220706/zakon-1800703211.html

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экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф