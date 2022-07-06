https://ria.ru/20220706/zakon-1800675327.html
Госдума ограничила распространение информации о внешнеторговых сделках
Госдума ограничила распространение информации о внешнеторговых сделках - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума ограничила распространение информации о внешнеторговых сделках
Госдума приняла закон, который позволит ограничить распространение информации о сделках российских участников внешнеторговой деятельности, которая может... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:13
2022-07-06T14:13
2022-07-06T14:13
россия
госдума рф
законодательство
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит ограничить распространение информации о сделках российских участников внешнеторговой деятельности, которая может привести к введению против них ограничительных мер со стороны недружественных стран.Документ допускает ограничение распространения контрсанкционной информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета.Под "контрсанкционной информацией" понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими участниками внешней торговли сделках, осуществляемых в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка РФ, распространение которых может повлечь за собой введение в отношении сторон таких сделок мер ограничительного характера со стороны недружественных России стран, их объединений, союзов и международных организаций.Распространение такой контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя – российского физического или юридического лица. Нарушитель данных требований будет нести ответственность, предусмотренную сейчас за разглашение информации с ограниченным доступом.В законе дан перечень информации, которая не относится к контрсанкционной. В него включены сведения: составляющие государственную, коммерческую тайну, и иные, относящиеся к информации ограниченного доступа, а также обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах и обязательные и для распространения в соответствии с федеральными законами.Помимо этого, правительству РФ предоставляется право в 2022 году устанавливать особенности раскрытия и размещения в интернете консолидированной финансовой отчетности организаций, бухгалтерской отчетности и иных сведений, характеризующих финансово-экономическое состояние и динамику развития организаций и предприятий. А распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения ей идентификатора, требования к которому установит Минцифры. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220705/zakon-1800432196.html
https://ria.ru/20220705/prilozheniya-1800449009.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, законодательство
Госдума ограничила распространение информации о внешнеторговых сделках
Госдума приняла закон, ограничивающий распространение информации о внешнеторговых сделках
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума
приняла закон, который позволит ограничить распространение информации о сделках российских участников внешнеторговой деятельности, которая может привести к введению против них ограничительных мер со стороны недружественных стран.
Документ допускает ограничение распространения контрсанкционной информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и интернета.
Под "контрсанкционной информацией" понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или планируемых к совершению российскими участниками внешней торговли сделках, осуществляемых в целях обеспечения потребностей внутреннего рынка РФ
, распространение которых может повлечь за собой введение в отношении сторон таких сделок мер ограничительного характера со стороны недружественных России стран, их объединений, союзов и международных организаций.
Распространение такой контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя – российского физического или юридического лица. Нарушитель данных требований будет нести ответственность, предусмотренную сейчас за разглашение информации с ограниченным доступом.
В законе дан перечень информации, которая не относится к контрсанкционной. В него включены сведения: составляющие государственную, коммерческую тайну, и иные, относящиеся к информации ограниченного доступа, а также обязательные для размещения и использования в государственных, муниципальных и иных информационных системах и обязательные и для распространения в соответствии с федеральными законами.
Помимо этого, правительству РФ предоставляется право в 2022 году устанавливать особенности раскрытия и размещения в интернете консолидированной финансовой отчетности организаций, бухгалтерской отчетности и иных сведений, характеризующих финансово-экономическое состояние и динамику развития организаций и предприятий. А распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения ей идентификатора, требования к которому установит Минцифры. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.