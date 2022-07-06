https://ria.ru/20220706/zaderzhanie-1800592225.html

ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова

ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова - РИА Новости, 06.07.2022

ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова

Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T09:41

2022-07-06T09:41

2022-07-06T10:58

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

санкт-петербург

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Подтверждаю", — ответил он на вопрос, действительно ли Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке.Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что ряд полицейских, в том числе три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в Санкт-Петербурге. По данным издания, речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майоре Алексее Семенове, бывшем главном тыловике того же главка генерал-майоре в отставке Иване Абакумове, а также нескольких полицейских в звании полковника.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общественно-наблюдательная комиссия (онк), санкт-петербург, гибдд мвд рф