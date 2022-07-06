Рейтинг@Mail.ru
ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/zaderzhanie-1800592225.html
ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова
ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова - РИА Новости, 06.07.2022
ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова
Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:41
2022-07-06T10:58
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
санкт-петербург
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800608374_0:109:684:494_1920x0_80_0_0_a06383523bb604405a68a930a72f8b76.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников."Подтверждаю", — ответил он на вопрос, действительно ли Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке.Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что ряд полицейских, в том числе три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в Санкт-Петербурге. По данным издания, речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майоре Алексее Семенове, бывшем главном тыловике того же главка генерал-майоре в отставке Иване Абакумове, а также нескольких полицейских в звании полковника.
https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800574303.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800608374_0:45:684:558_1920x0_80_0_0_e79290c4af433116f23a6d2dd57b4fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общественно-наблюдательная комиссия (онк), санкт-петербург, гибдд мвд рф
09:41 06.07.2022 (обновлено: 10:58 06.07.2022)
 
ОНК сообщила о задержании помощника главы МВД Умнова

ОНК сообщила о задержании и заключении в ИВС на Петровке помощника главы МВД Умнова

© РИА Новости / ГУ МВД России по г. Москве / Перейти в фотобанкСергей Умнов
Сергей Умнов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / ГУ МВД России по г. Москве
Перейти в фотобанк
Сергей Умнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Подтверждаю", — ответил он на вопрос, действительно ли Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что ряд полицейских, в том числе три генерала МВД, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в Санкт-Петербурге. По данным издания, речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майоре Алексее Семенове, бывшем главном тыловике того же главка генерал-майоре в отставке Иване Абакумове, а также нескольких полицейских в звании полковника.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 08:31
СМИ: в Петербурге трех генералов заподозрили в злоупотреблении полномочиями
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Санкт-ПетербургГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала