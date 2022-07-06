16:12 06.07.2022 (обновлено: 16:26 06.07.2022)
Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке
Русский язык установили как официальный на освобожденных территориях Харьковской области
© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Указом главы военно-гражданской администрации (ВГА) Виталия Ганчева на освобожденных территориях Харьковской области для ведения документооборота и делопроизводства установлен русский язык, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
"Указом главы ВГА (Харьковской области - ред.) русский утвержден как единый государственный язык при ведении документооборота и делопроизводства, а также при обмене корреспонденцией", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Отмечается, что украинскому языку этим же указом присвоен статус регионального. По информации пресс-службы, языкового ущемления не будет: на каком языке говорить, каждый житель региона выбирает сам.