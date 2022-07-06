https://ria.ru/20220706/yazyk-1800719047.html

Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке

Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке - РИА Новости, 06.07.2022

Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке

Указом главы военно-гражданской администрации (ВГА) Виталия Ганчева на освобожденных территориях Харьковской области для ведения документооборота и... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:12

2022-07-06T16:12

2022-07-06T16:26

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харьковская область

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Указом главы военно-гражданской администрации (ВГА) Виталия Ганчева на освобожденных территориях Харьковской области для ведения документооборота и делопроизводства установлен русский язык, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации."Указом главы ВГА (Харьковской области - ред.) русский утвержден как единый государственный язык при ведении документооборота и делопроизводства, а также при обмене корреспонденцией", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что украинскому языку этим же указом присвоен статус регионального. По информации пресс-службы, языкового ущемления не будет: на каком языке говорить, каждый житель региона выбирает сам.

https://ria.ru/20220701/kiev-1799638735.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, харьковская область