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Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке - РИА Новости, 06.07.2022
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Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке
Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке - РИА Новости, 06.07.2022
Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке
Указом главы военно-гражданской администрации (ВГА) Виталия Ганчева на освобожденных территориях Харьковской области для ведения документооборота и... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:12
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в мире
харьковская область
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Указом главы военно-гражданской администрации (ВГА) Виталия Ганчева на освобожденных территориях Харьковской области для ведения документооборота и делопроизводства установлен русский язык, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации."Указом главы ВГА (Харьковской области - ред.) русский утвержден как единый государственный язык при ведении документооборота и делопроизводства, а также при обмене корреспонденцией", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Отмечается, что украинскому языку этим же указом присвоен статус регионального. По информации пресс-службы, языкового ущемления не будет: на каком языке говорить, каждый житель региона выбирает сам.
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в мире, харьковская область
16:12 06.07.2022 (обновлено: 16:26 06.07.2022)
 
Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке

Русский язык установили как официальный на освобожденных территориях Харьковской области

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Указом главы военно-гражданской администрации (ВГА) Виталия Ганчева на освобожденных территориях Харьковской области для ведения документооборота и делопроизводства установлен русский язык, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.
"Указом главы ВГА (Харьковской области - ред.) русский утвержден как единый государственный язык при ведении документооборота и делопроизводства, а также при обмене корреспонденцией", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Отмечается, что украинскому языку этим же указом присвоен статус регионального. По информации пресс-службы, языкового ущемления не будет: на каком языке говорить, каждый житель региона выбирает сам.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 16:58
Власти Киева хотят запретить русскоязычные концерты, спектакли и книги
 
В миреХарьковская область
 
 
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