https://ria.ru/20220706/vystavka-1800373448.html

В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана

В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана - РИА Новости, 06.07.2022

В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана

Музей Москвы и галерея "Триумф" представили выставку южнокорейского художника Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:30

2022-07-06T11:30

2022-07-06T11:31

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Музей Москвы и галерея "Триумф" представили выставку южнокорейского художника Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка", сообщает пресс-служба институции.Мастер известен масштабными живописными работами, их главная тема — привычные городские пространства. Новая серия его произведений — размышление "о стремительной повседневности и сложном устройстве памяти". "Я рисую знакомые ночи и дни. Это беспокойная повседневная жизнь, пришедшая из будущего и застывшая в иллюзии. Рано или поздно она примет форму плоских слоев, существующих только в наших воспоминаниях или записях", — говорит Гёнсу Ан.В экспозицию также вошел полиптих "Ветреный день". "Работая над проектом, Гёнсу Ан много фотографировал и позже обращался к сделанным снимкам для создания живописных полотен, стараясь передать эмоции от увиденного", — уточняют в музее. Название выставки художник позаимствовал у Моцарта. У последнего есть серенада No 13 Eine kleine Nachtmusik, в дословном переводе — небольшая ночная песенка. Саму экспозицию в музее описывают как "путешествие по ночному городу N"."Архитектурное устройство выставки усилит атмосферу ночи, которая царит на полотнах: зрители окажутся в полной темноте и смогут блуждать между кострами, лампами, фонарями и лучами света, изображенными с характерной для Гёнсу Ана фотографической точностью", — делятся подробностями в пресс-службе.Для Музея Москвы новая выставка — второй проект, посвященный южнокорейскому искусству. Первый, "Москва — Сеул: общие замыслы", был открыт прошлым летом. В его экспозиции были представлены работы "современных российских и южнокорейских художников, чьи творческие траектории так или иначе связаны с двумя столицами".Выставка Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка" в Музее Москвы продлится по 4 сентября 2022.

https://ria.ru/20210813/museum-1745343273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, музей москвы, южная корея, сеул, москва, искусство, что посмотреть