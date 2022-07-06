11:30 06.07.2022 (обновлено: 11:31 06.07.2022)
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана
В Музее Москвы открылась выставка Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка"
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Ветреный день". 2019
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Музей Москвы и галерея "Триумф" представили выставку южнокорейского художника Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка", сообщает пресс-служба институции.
Мастер известен масштабными живописными работами, их главная тема — привычные городские пространства. Новая серия его произведений — размышление "о стремительной повседневности и сложном устройстве памяти".
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Бежать за светом". 2019
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана "Бежать за светом". 2019
"Я рисую знакомые ночи и дни. Это беспокойная повседневная жизнь, пришедшая из будущего и застывшая в иллюзии. Рано или поздно она примет форму плоских слоев, существующих только в наших воспоминаниях или записях", — говорит Гёнсу Ан.
В экспозицию также вошел полиптих "Ветреный день". "Работая над проектом, Гёнсу Ан много фотографировал и позже обращался к сделанным снимкам для создания живописных полотен, стараясь передать эмоции от увиденного", — уточняют в музее.
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Грузовик". 2018
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана "Грузовик". 2018
Название выставки художник позаимствовал у Моцарта. У последнего есть серенада No 13 Eine kleine Nachtmusik, в дословном переводе — небольшая ночная песенка. Саму экспозицию в музее описывают как "путешествие по ночному городу N".
"Архитектурное устройство выставки усилит атмосферу ночи, которая царит на полотнах: зрители окажутся в полной темноте и смогут блуждать между кострами, лампами, фонарями и лучами света, изображенными с характерной для Гёнсу Ана фотографической точностью", — делятся подробностями в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Фестиваль". 2020
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана "Фестиваль". 2020
Для Музея Москвы новая выставка — второй проект, посвященный южнокорейскому искусству. Первый, "Москва — Сеул: общие замыслы", был открыт прошлым летом. В его экспозиции были представлены работы "современных российских и южнокорейских художников, чьи творческие траектории так или иначе связаны с двумя столицами".
Выставка Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка" в Музее Москвы продлится по 4 сентября 2022.
13 августа 2021, 11:03КультураВ Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников