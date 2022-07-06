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В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220706/vystavka-1800373448.html
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана - РИА Новости, 06.07.2022
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана
Музей Москвы и галерея "Триумф" представили выставку южнокорейского художника Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:30
2022-07-06T11:31
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музей москвы
южная корея
сеул
москва
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Музей Москвы и галерея "Триумф" представили выставку южнокорейского художника Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка", сообщает пресс-служба институции.Мастер известен масштабными живописными работами, их главная тема — привычные городские пространства. Новая серия его произведений — размышление "о стремительной повседневности и сложном устройстве памяти". "Я рисую знакомые ночи и дни. Это беспокойная повседневная жизнь, пришедшая из будущего и застывшая в иллюзии. Рано или поздно она примет форму плоских слоев, существующих только в наших воспоминаниях или записях", — говорит Гёнсу Ан.В экспозицию также вошел полиптих "Ветреный день". "Работая над проектом, Гёнсу Ан много фотографировал и позже обращался к сделанным снимкам для создания живописных полотен, стараясь передать эмоции от увиденного", — уточняют в музее. Название выставки художник позаимствовал у Моцарта. У последнего есть серенада No 13 Eine kleine Nachtmusik, в дословном переводе — небольшая ночная песенка. Саму экспозицию в музее описывают как "путешествие по ночному городу N"."Архитектурное устройство выставки усилит атмосферу ночи, которая царит на полотнах: зрители окажутся в полной темноте и смогут блуждать между кострами, лампами, фонарями и лучами света, изображенными с характерной для Гёнсу Ана фотографической точностью", — делятся подробностями в пресс-службе.Для Музея Москвы новая выставка — второй проект, посвященный южнокорейскому искусству. Первый, "Москва — Сеул: общие замыслы", был открыт прошлым летом. В его экспозиции были представлены работы "современных российских и южнокорейских художников, чьи творческие траектории так или иначе связаны с двумя столицами".Выставка Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка" в Музее Москвы продлится по 4 сентября 2022.
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новости культуры, выставки, музеи, музей москвы, южная корея, сеул, москва, искусство, что посмотреть
11:30 06.07.2022 (обновлено: 11:31 06.07.2022)
 
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейского художника Гёнсу Ана

В Музее Москвы открылась выставка Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка"

© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Ветреный день". 2019
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана Ветреный день. 2019
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Музей Москвы и галерея "Триумф" представили выставку южнокорейского художника Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка", сообщает пресс-служба институции.
Мастер известен масштабными живописными работами, их главная тема — привычные городские пространства. Новая серия его произведений — размышление "о стремительной повседневности и сложном устройстве памяти".
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Бежать за светом". 2019
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана Бежать за светом. 2019
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана "Бежать за светом". 2019
"Я рисую знакомые ночи и дни. Это беспокойная повседневная жизнь, пришедшая из будущего и застывшая в иллюзии. Рано или поздно она примет форму плоских слоев, существующих только в наших воспоминаниях или записях", — говорит Гёнсу Ан.
В экспозицию также вошел полиптих "Ветреный день". "Работая над проектом, Гёнсу Ан много фотографировал и позже обращался к сделанным снимкам для создания живописных полотен, стараясь передать эмоции от увиденного", — уточняют в музее.
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Грузовик". 2018
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана Грузовик. 2018
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана "Грузовик". 2018
Название выставки художник позаимствовал у Моцарта. У последнего есть серенада No 13 Eine kleine Nachtmusik, в дословном переводе — небольшая ночная песенка. Саму экспозицию в музее описывают как "путешествие по ночному городу N".
"Архитектурное устройство выставки усилит атмосферу ночи, которая царит на полотнах: зрители окажутся в полной темноте и смогут блуждать между кострами, лампами, фонарями и лучами света, изображенными с характерной для Гёнсу Ана фотографической точностью", — делятся подробностями в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыРабота южнокорейского художника Гёнсу Ана "Фестиваль". 2020
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана Фестиваль. 2020
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Работа южнокорейского художника Гёнсу Ана "Фестиваль". 2020
Для Музея Москвы новая выставка — второй проект, посвященный южнокорейскому искусству. Первый, "Москва — Сеул: общие замыслы", был открыт прошлым летом. В его экспозиции были представлены работы "современных российских и южнокорейских художников, чьи творческие траектории так или иначе связаны с двумя столицами".
Выставка Гёнсу Ана "Eine kleine Nacht. Ночь коротка" в Музее Москвы продлится по 4 сентября 2022.
Чинчжу Ли. Три вопроса. 2019 год
13 августа 2021, 11:03Культура
В Музее Москвы открылась выставка южнокорейских и российских художников
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиМузей МосквыЮжная КореяСеулМоскваИскусствочто посмотреть
 
 
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