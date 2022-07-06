https://ria.ru/20220706/vyezd-1800669668.html

Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД

Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2022

Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД

Введение выездных виз для россиян и расширение ограничений для выезда из России не планируется, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:56

2022-07-06T13:56

2022-07-06T14:13

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Введение выездных виз для россиян и расширение ограничений для выезда из России не планируется, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.По его словам, право свободно выезжать за пределы РФ гарантировано Конституцией РФ, но может быть ограничено в отношении подозреваемых или обвиняемых, при неисполнении назначенного судом наказания и в ряде других случаев."Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение специальных выездных виз не планируется", - сказал он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220705/gretsiya-1800355475.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)