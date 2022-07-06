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Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2022
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Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД
Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2022
Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД
Введение выездных виз для россиян и расширение ограничений для выезда из России не планируется, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:56
2022-07-06T14:13
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Введение выездных виз для россиян и расширение ограничений для выезда из России не планируется, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.По его словам, право свободно выезжать за пределы РФ гарантировано Конституцией РФ, но может быть ограничено в отношении подозреваемых или обвиняемых, при неисполнении назначенного судом наказания и в ряде других случаев."Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение специальных выездных виз не планируется", - сказал он в ходе брифинга.
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Екатерина Зайцева
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:56 06.07.2022 (обновлено: 14:13 06.07.2022)
 
Вводить выездные визы для россиян не планируется, заявили в МИД

МИД России заявил об отсутствии планов ввести выездные визы для граждан страны

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Введение выездных виз для россиян и расширение ограничений для выезда из России не планируется, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
По его словам, право свободно выезжать за пределы РФ гарантировано Конституцией РФ, но может быть ограничено в отношении подозреваемых или обвиняемых, при неисполнении назначенного судом наказания и в ряде других случаев.
"Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение специальных выездных виз не планируется", - сказал он в ходе брифинга.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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