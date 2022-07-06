https://ria.ru/20220706/vsu-1800640664.html

ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления

ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 06.07.2022

ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления

ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:17

2022-07-06T12:17

2022-07-06T12:17

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

николаевская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

зрк с-300

николаев (украина)

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."ВКС России за сутки уничтожено шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар", - сказали в ведомстве.Кроме того, российской авиацией уничтожено шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27-ми районах, уточнили в министерстве.В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

николаевская область

николаев (украина)

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