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ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/vsu-1800640664.html
ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления
ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 06.07.2022
ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления
ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:17
2022-07-06T12:17
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
зрк с-300
николаев (украина)
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."ВКС России за сутки уничтожено шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар", - сказали в ведомстве.Кроме того, российской авиацией уничтожено шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27-ми районах, уточнили в министерстве.В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
николаевская область
николаев (украина)
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космос - риа наука, россия, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, зрк с-300, николаев (украина)
12:17 06.07.2022
 
ВКС России за сутки уничтожили шесть украинских пунктов управления

Минобороны: ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. ВКС России за сутки уничтожили шесть пунктов управления войск Украины, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
"ВКС России за сутки уничтожено шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск "Юг", 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар", - сказали в ведомстве.
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Кроме того, российской авиацией уничтожено шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27-ми районах, уточнили в министерстве.
В районе Широколановки Николаевской области, сообщают в Минобороны, высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения системы ПВО С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.
На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранилось 1,5 тысячи снарядов различного калибра и более 100 иностранных противотанковых ракетных комплексов.
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Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Николаев (Украина)
 
 
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