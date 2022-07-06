https://ria.ru/20220706/vsu-1800633056.html
В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками
В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками - РИА Новости, 06.07.2022
В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками
Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в украинском Днепре, видео со зверствами широко разошлось по украинским СМИ и Telegram-каналам, факт... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:56
2022-07-06T11:56
2022-07-06T12:13
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в украинском Днепре, видео со зверствами широко разошлось по украинским СМИ и Telegram-каналам, факт совершения поступка военным подтвердил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко."Убийцей собаки с щенками оказался военный...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.На видео с камер наблюдения виден мужчина в военной форме украинских войск и его внедорожник, укрытый камуфляжной сеткой. В местных СМИ и Telegram-каналах выдвигаются возможные мотивы военного: мужчине якобы отказали в обслуживании на одной из заправок города. Помимо собаки погибли щенки.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, днепр (город)
11:56 06.07.2022 (обновлено: 12:13 06.07.2022)
В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками
Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в городе Днепр