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В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками - РИА Новости, 06.07.2022
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В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками
В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками - РИА Новости, 06.07.2022
В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками
Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в украинском Днепре, видео со зверствами широко разошлось по украинским СМИ и Telegram-каналам, факт... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:56
2022-07-06T12:13
в мире
украина
днепропетровская область
днепр (город)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в украинском Днепре, видео со зверствами широко разошлось по украинским СМИ и Telegram-каналам, факт совершения поступка военным подтвердил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко."Убийцей собаки с щенками оказался военный...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.На видео с камер наблюдения виден мужчина в военной форме украинских войск и его внедорожник, укрытый камуфляжной сеткой. В местных СМИ и Telegram-каналах выдвигаются возможные мотивы военного: мужчине якобы отказали в обслуживании на одной из заправок города. Помимо собаки погибли щенки.
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в мире, украина, днепропетровская область, днепр (город)
11:56 06.07.2022 (обновлено: 12:13 06.07.2022)
 
В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками

Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в городе Днепр

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в украинском Днепре, видео со зверствами широко разошлось по украинским СМИ и Telegram-каналам, факт совершения поступка военным подтвердил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
"Убийцей собаки с щенками оказался военный...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.
На видео с камер наблюдения виден мужчина в военной форме украинских войск и его внедорожник, укрытый камуфляжной сеткой. В местных СМИ и Telegram-каналах выдвигаются возможные мотивы военного: мужчине якобы отказали в обслуживании на одной из заправок города. Помимо собаки погибли щенки.
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В миреУкраинаДнепропетровская областьДнепр (город)
 
 
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