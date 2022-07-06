https://ria.ru/20220706/vsu-1800633056.html

В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками

В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками - РИА Новости, 06.07.2022

В Днепре украинский военный застрелил собаку с щенками

Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в украинском Днепре, видео со зверствами широко разошлось по украинским СМИ и Telegram-каналам, факт... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:56

2022-07-06T11:56

2022-07-06T12:13

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинский военный застрелил собаку с щенками на заправке в украинском Днепре, видео со зверствами широко разошлось по украинским СМИ и Telegram-каналам, факт совершения поступка военным подтвердил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко."Убийцей собаки с щенками оказался военный...", - говорится в сообщении в Telegram-канале Резниченко.На видео с камер наблюдения виден мужчина в военной форме украинских войск и его внедорожник, укрытый камуфляжной сеткой. В местных СМИ и Telegram-каналах выдвигаются возможные мотивы военного: мужчине якобы отказали в обслуживании на одной из заправок города. Помимо собаки погибли щенки.

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, днепр (город)