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Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена
Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 06.07.2022
Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена
В госдепе считают, что Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, пока подобный контакт, по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T00:15
2022-07-06T00:15
в мире
россия
индонезия
сша
энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. В госдепе считают, что Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, пока подобный контакт, по мнению Вашингтона, не уместен.В госдепе отметили, что сейчас "неподходящее время" для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерской встречи G20, которая пройдет в Индонезии 7-8 июля. Ранее в госдепе заявили, что подобной встречи не планируется, но Блинкен намерен в полной мере участвовать в мероприятиях министерской "двадцатки".Ранее и замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 в Индонезии не планируется.
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в мире, россия, индонезия, сша, энтони блинкен, сергей лавров
00:15 06.07.2022
 
Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена

Госдеп США: Вашингтон хочет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. В госдепе считают, что Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, пока подобный контакт, по мнению Вашингтона, не уместен.
"Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым", — сказал представитель ведомства в ходе телефонного брифинга.
В госдепе отметили, что сейчас "неподходящее время" для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерской встречи G20, которая пройдет в Индонезии 7-8 июля. Ранее в госдепе заявили, что подобной встречи не планируется, но Блинкен намерен в полной мере участвовать в мероприятиях министерской "двадцатки".
Ранее и замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 в Индонезии не планируется.
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В миреРоссияИндонезияСШАЭнтони БлинкенСергей Лавров
 
 
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