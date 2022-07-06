https://ria.ru/20220706/vstrecha-1800556587.html

Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена

Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 06.07.2022

Госдеп ждет, чтобы Россия дала повод для встречи Лаврова и Блинкена

В госдепе считают, что Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, пока подобный контакт, по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T00:15

2022-07-06T00:15

2022-07-06T00:15

в мире

россия

индонезия

сша

энтони блинкен

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. В госдепе считают, что Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатий США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, пока подобный контакт, по мнению Вашингтона, не уместен.В госдепе отметили, что сейчас "неподходящее время" для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерской встречи G20, которая пройдет в Индонезии 7-8 июля. Ранее в госдепе заявили, что подобной встречи не планируется, но Блинкен намерен в полной мере участвовать в мероприятиях министерской "двадцатки".Ранее и замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 в Индонезии не планируется.

https://ria.ru/20220705/ssha-1800533620.html

россия

индонезия

сша

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в мире, россия, индонезия, сша, энтони блинкен, сергей лавров