https://ria.ru/20220706/vkusno-1800664629.html

"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями

"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями - РИА Новости, 06.07.2022

"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями

Мужчина в Москве специально насыпал корм для птиц у ресторана преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" в московском районе Алтуфьево, вся продукция,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:38

2022-07-06T13:38

2022-07-06T14:43

россия

mcdonald's corporation

происшествия

москва

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчина в Москве специально насыпал корм для птиц у ресторана преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" в московском районе Алтуфьево, вся продукция, которую мог затронуть этот инцидент, утилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В последние несколько дней в сети стали появляться видео, ставящие под сомнение безопасность продукции и процедур в предприятиях "Вкусно - и точка". В компании заявили, что качество и безопасность продукции - главный ее приоритет, она "оперативно реагирует на любые подобные обращения: специалисты разбираются в ситуации, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем"."В частности, при проверке записей с камер наблюдения в ПБО в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий. Еще раз подчеркиваем, что все продукты из верхних лотков, независимо от наличия повреждений, были утилизированы", - сообщили в пресс-службе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20220621/mcdonalds-1797110498.html

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Кирилл Волков

россия, mcdonald's corporation, происшествия, москва, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)