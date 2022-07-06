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"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями - РИА Новости, 06.07.2022
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"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями
"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями - РИА Новости, 06.07.2022
"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями
Мужчина в Москве специально насыпал корм для птиц у ресторана преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" в московском районе Алтуфьево, вся продукция,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:38
2022-07-06T14:43
россия
mcdonald's corporation
происшествия
москва
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчина в Москве специально насыпал корм для птиц у ресторана преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" в московском районе Алтуфьево, вся продукция, которую мог затронуть этот инцидент, утилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В последние несколько дней в сети стали появляться видео, ставящие под сомнение безопасность продукции и процедур в предприятиях "Вкусно - и точка". В компании заявили, что качество и безопасность продукции - главный ее приоритет, она "оперативно реагирует на любые подобные обращения: специалисты разбираются в ситуации, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем"."В частности, при проверке записей с камер наблюдения в ПБО в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий. Еще раз подчеркиваем, что все продукты из верхних лотков, независимо от наличия повреждений, были утилизированы", - сообщили в пресс-службе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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россия, mcdonald's corporation, происшествия, москва, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
13:38 06.07.2022 (обновлено: 14:43 06.07.2022)
 
"Вкусно — и точка" прокомментировала инцидент с клюющими булки голубями

"Вкусно — и точка": прохожий специально приманил голубей, чтобы снять, как они клюют булки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка"
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мужчина в Москве специально насыпал корм для птиц у ресторана преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" в московском районе Алтуфьево, вся продукция, которую мог затронуть этот инцидент, утилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В последние несколько дней в сети стали появляться видео, ставящие под сомнение безопасность продукции и процедур в предприятиях "Вкусно - и точка". В компании заявили, что качество и безопасность продукции - главный ее приоритет, она "оперативно реагирует на любые подобные обращения: специалисты разбираются в ситуации, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем".
"В частности, при проверке записей с камер наблюдения в ПБО в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий. Еще раз подчеркиваем, что все продукты из верхних лотков, независимо от наличия повреждений, были утилизированы", - сообщили в пресс-службе.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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