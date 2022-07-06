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В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов

В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов - РИА Новости, 06.07.2022

В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов

В Харькове авиация РФ ударом по пункту временной дислокации уничтожила до 100 украинских националистов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:07

2022-07-06T12:07

2022-07-06T17:46

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игорь конашенков

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Харькове авиация РФ ударом по пункту временной дислокации уничтожила до 100 украинских националистов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220706/minoborony-1800632506.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, харьков, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков