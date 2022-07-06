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В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов
В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов - РИА Новости, 06.07.2022
В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов
В Харькове авиация РФ ударом по пункту временной дислокации уничтожила до 100 украинских националистов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:07
2022-07-06T12:07
2022-07-06T17:46
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харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Харькове авиация РФ ударом по пункту временной дислокации уничтожила до 100 украинских националистов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220706/minoborony-1800632506.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, харьков, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
12:07 06.07.2022 (обновлено: 17:46 06.07.2022)
В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов
В Харькове силы ВКС ударом по пункту дислокации уничтожили до ста украинских националистов