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В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/vks-1800637435.html
В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов
В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов - РИА Новости, 06.07.2022
В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов
В Харькове авиация РФ ударом по пункту временной дислокации уничтожила до 100 украинских националистов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:07
2022-07-06T17:46
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
харьков
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Харькове авиация РФ ударом по пункту временной дислокации уничтожила до 100 украинских националистов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ."Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", - сказали в ведомстве.
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россия
харьков
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в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, харьков, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
12:07 06.07.2022 (обновлено: 17:46 06.07.2022)
 
В Харькове силы ВКС уничтожили до ста украинских националистов

В Харькове силы ВКС ударом по пункту дислокации уничтожили до ста украинских националистов

© РИА НовостиИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости
Истребители Су-35 в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. В Харькове авиация РФ ударом по пункту временной дислокации уничтожила до 100 украинских националистов, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.
"Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники", - сказали в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 11:55Специальная военная операция на Украине
В Николаевской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВойска воздушно-космической обороныХарьковХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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