Рейтинг@Mail.ru
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/vklady-1800696974.html
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц - РИА Новости, 06.07.2022
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Государственная дума приняла закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:13
2022-07-06T16:32
экономика
госдума рф
анатолий аксаков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на сайте учреждения.Согласно закону, договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может предусматривать взимание комиссии. Ее размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Как заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, "если по-народному, речь идет об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц".При этом банки смогут сами решать, вводить такую комиссию или нет. Первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов назвал такой подход рыночным: кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий. Таким образом, по его словам, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а установленные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и из уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.
https://ria.ru/20220703/ulovki-1799848969.html
https://ria.ru/20220614/dolg-1794822887.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, анатолий аксаков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
15:13 06.07.2022 (обновлено: 16:32 06.07.2022)
 
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на сайте учреждения.
Согласно закону, договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может предусматривать взимание комиссии. Ее размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.
Вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 03:18
Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам
Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Как заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, "если по-народному, речь идет об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц".
При этом банки смогут сами решать, вводить такую комиссию или нет. Первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов назвал такой подход рыночным: кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий. Таким образом, по его словам, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а установленные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и из уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 02:15
Юрист рассказал, за какие вклады вы останетесь должны банку
 
ЭкономикаГосдума РФАнатолий АксаковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала