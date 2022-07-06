https://ria.ru/20220706/vklady-1800696974.html
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц - РИА Новости, 06.07.2022
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Государственная дума приняла закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:13
2022-07-06T15:13
2022-07-06T16:32
экономика
госдума рф
анатолий аксаков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на сайте учреждения.Согласно закону, договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может предусматривать взимание комиссии. Ее размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Как заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, "если по-народному, речь идет об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц".При этом банки смогут сами решать, вводить такую комиссию или нет. Первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов назвал такой подход рыночным: кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий. Таким образом, по его словам, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а установленные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и из уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.
https://ria.ru/20220703/ulovki-1799848969.html
https://ria.ru/20220614/dolg-1794822887.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, госдума рф, анатолий аксаков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
15:13 06.07.2022 (обновлено: 16:32 06.07.2022)
ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц