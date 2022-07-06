https://ria.ru/20220706/vklady-1800696974.html

ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц - РИА Новости, 06.07.2022

ГД дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Государственная дума приняла закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:13

2022-07-06T15:13

2022-07-06T16:32

экономика

госдума рф

анатолий аксаков

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Документ опубликован на сайте учреждения.Согласно закону, договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может предусматривать взимание комиссии. Ее размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Как заявлял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, "если по-народному, речь идет об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц".При этом банки смогут сами решать, вводить такую комиссию или нет. Первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов назвал такой подход рыночным: кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий. Таким образом, по его словам, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а установленные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и из уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.

https://ria.ru/20220703/ulovki-1799848969.html

https://ria.ru/20220614/dolg-1794822887.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, госдума рф, анатолий аксаков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)