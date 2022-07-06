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В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского

В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского - РИА Новости, 06.07.2022

В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского

Кремль не знает о каких-либо предметных контактах на счет визита Папы Римского в Москву, такой визит должен прорабатываться на высшем уровне, заявил... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:03

2022-07-06T12:03

2022-07-06T12:03

в мире

россия

ватикан

москва

киев

сергей лавров

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кремль не знает о каких-либо предметных контактах на счет визита Папы Римского в Москву, такой визит должен прорабатываться на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, Папа Франциск заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву."Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка. Пока, насколько я знаю, никаких предметных контактов на это счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220614/vstrecha-1795120599.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, ватикан, москва, киев, сергей лавров, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин