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В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского - РИА Новости, 06.07.2022
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В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского
В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского - РИА Новости, 06.07.2022
В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского
Кремль не знает о каких-либо предметных контактах на счет визита Папы Римского в Москву, такой визит должен прорабатываться на высшем уровне, заявил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:03
2022-07-06T12:03
в мире
россия
ватикан
москва
киев
сергей лавров
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кремль не знает о каких-либо предметных контактах на счет визита Папы Римского в Москву, такой визит должен прорабатываться на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, Папа Франциск заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву."Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка. Пока, насколько я знаю, никаких предметных контактов на это счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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в мире, россия, ватикан, москва, киев, сергей лавров, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин
12:03 06.07.2022
 
В Кремле прокомментировали данные о подготовке визита папы римского

Песков заявил, что предметных контактов насчет визита папы римского в Москву пока нет

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кремль не знает о каких-либо предметных контактах на счет визита Папы Римского в Москву, такой визит должен прорабатываться на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, Папа Франциск заявил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.
"Вы знаете нашу позицию. Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка. Пока, насколько я знаю, никаких предметных контактов на это счет нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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