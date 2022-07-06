https://ria.ru/20220706/uzbekistan-1800740357.html

Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе

Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе - РИА Новости, 06.07.2022

Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:55

2022-07-06T16:55

2022-07-06T17:09

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799755039_0:395:2366:1726_1920x0_80_0_0_bea8f41b3bc8d63834ea6f034777cae1.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на территориальную целостность страны и создание межэтнического конфликта."Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - приводит слова главы республики Sputnik Узбекистан.Следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов, отметил президент.Мирзиеев сообщил, что действия силовых структур также нужно тщательно проанализировать. Если они применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством."В настоящее время отслеживается ситуация в Каракалпакстане. Главное, чтобы спокойствию населения ничего не угрожало. Отрасли экономики работают. Люди заняты повседневной работой и домашними делами", - сказал Мирзиеев.На данный момент в Каракалпакстане работают все объекты сферы обслуживания, в том числе рынки и магазины. Продукты питания в Каракалпакстан приходят бесперебойно. "Органы государственной власти, представители общественности и правоохранительные органы организованно и слаженно работают для обеспечения стабильной обстановки в районе", - сказал президент Узбекистана.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799821494.html

https://ria.ru/20220705/uzbekistan-1800488497.html

узбекистан

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, каракалпакстан