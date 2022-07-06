https://ria.ru/20220706/uzbekistan-1800740357.html
Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе
Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе - РИА Новости, 06.07.2022
Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:55
2022-07-06T16:55
2022-07-06T17:09
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узбекистан
шавкат мирзиеев
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на территориальную целостность страны и создание межэтнического конфликта."Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - приводит слова главы республики Sputnik Узбекистан.Следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов, отметил президент.Мирзиеев сообщил, что действия силовых структур также нужно тщательно проанализировать. Если они применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством."В настоящее время отслеживается ситуация в Каракалпакстане. Главное, чтобы спокойствию населения ничего не угрожало. Отрасли экономики работают. Люди заняты повседневной работой и домашними делами", - сказал Мирзиеев.На данный момент в Каракалпакстане работают все объекты сферы обслуживания, в том числе рынки и магазины. Продукты питания в Каракалпакстан приходят бесперебойно. "Органы государственной власти, представители общественности и правоохранительные органы организованно и слаженно работают для обеспечения стабильной обстановки в районе", - сказал президент Узбекистана.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, каракалпакстан
16:55 06.07.2022 (обновлено: 17:09 06.07.2022)
Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе
Мирзиеев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами
ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил
, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, а их главной целью было посягательство на территориальную целостность страны и создание межэтнического конфликта.
"Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана
и создание межэтнического конфликта", - приводит слова главы республики Sputnik Узбекистан.
Следственная группа проводит расследование событий, однако к процессу необходимо привлекать также представителей общественности, депутатов и гражданских активистов, отметил президент.
Мирзиеев сообщил, что действия силовых структур также нужно тщательно проанализировать. Если они применили неправомерную силу, то их необходимо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
"В настоящее время отслеживается ситуация в Каракалпакстане
. Главное, чтобы спокойствию населения ничего не угрожало. Отрасли экономики работают. Люди заняты повседневной работой и домашними делами", - сказал Мирзиеев.
На данный момент в Каракалпакстане работают все объекты сферы обслуживания, в том числе рынки и магазины. Продукты питания в Каракалпакстан приходят бесперебойно. "Органы государственной власти, представители общественности и правоохранительные органы организованно и слаженно работают для обеспечения стабильной обстановки в районе", - сказал президент Узбекистана.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.