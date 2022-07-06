https://ria.ru/20220706/ukraina-1800784433.html

Запорожские власти сообщили о ликвидации боевика украинского спецназа

Запорожские власти сообщили о ликвидации боевика украинского спецназа - РИА Новости, 06.07.2022

Запорожские власти сообщили о ликвидации боевика украинского спецназа

Командир отделения роты спецназначения сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев уничтожен в Гуляйполе Запорожской области, сообщил представитель... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:48

2022-07-06T18:48

2022-07-06T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Командир отделения роты спецназначения сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев уничтожен в Гуляйполе Запорожской области, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."На Запорожье ликвидирован элитный боевик Зеленского. В районе Гуляйполя в Запорожской области уничтожен командир отделения роты спецназначения ССО Украины Антон Соловьев", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Принадлежность убитого к конкретному подразделению пока не установлена, добавил он.

https://ria.ru/20220706/natsionalist-1800593149.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины