https://ria.ru/20220706/ukraina-1800784433.html
Запорожские власти сообщили о ликвидации боевика украинского спецназа
Запорожские власти сообщили о ликвидации боевика украинского спецназа - РИА Новости, 06.07.2022
Запорожские власти сообщили о ликвидации боевика украинского спецназа
Командир отделения роты спецназначения сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев уничтожен в Гуляйполе Запорожской области, сообщил представитель... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:48
2022-07-06T18:48
2022-07-06T18:48
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Командир отделения роты спецназначения сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев уничтожен в Гуляйполе Запорожской области, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."На Запорожье ликвидирован элитный боевик Зеленского. В районе Гуляйполя в Запорожской области уничтожен командир отделения роты спецназначения ССО Украины Антон Соловьев", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Принадлежность убитого к конкретному подразделению пока не установлена, добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Запорожские власти сообщили о ликвидации боевика украинского спецназа
Член Запорожской ВГА Рогов заявил о ликвидации комотделения роты украинского спецназа