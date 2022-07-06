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Задержанные за покушение на главу УСИН Херсона работали на разведку Украины - РИА Новости, 06.07.2022
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Задержанные за покушение на главу УСИН Херсона работали на разведку Украины
Задержанные за покушение на главу УСИН Херсона работали на разведку Украины - РИА Новости, 06.07.2022
Задержанные за покушение на главу УСИН Херсона работали на разведку Украины
Участники подготовки покушения на главу УСИН Херсонской области получали указания кураторов из украинской военной разведки, говорится в показаниях, имеющихся в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:00
2022-07-06T17:41
в мире
россия
украина
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Участники подготовки покушения на главу УСИН Херсонской области получали указания кураторов из украинской военной разведки, говорится в показаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области Андрея Сереженко и Олега Пронько – участников и организаторов теракта в отношении главы УСИН области Евгения Соболева."18 июня выбрали – это был выходной, он сказал, что он (Соболев) должен был ехать на встречу… Давали указание ему (исполнителю теракта - ред.) Главное управление разведки Украины. Оно руководило всеми его действиями", - сказал на допросе задержанный Андрей Сереженко.Второй задержанный Олег Пронько сообщил, что по заданию куратора из украинской разведки следил за обстановкой у дома и делал фотографии с места, где позднее произошел теракт."Со мной связались люди с разведки, ГУР Украины и просили узнать обстановку. Я обходил вокруг, сделал несколько фотографий ( для куратора). Куратор – псевдоним Джейсон Харт, так по-моему... Просили посмотреть, стоит ли там машина, давали их номера, я их уже не помню", - сказал Пронько.Террористы 18 июня организовали покушение на Соболева, заложив взрывчатку рядом с домом, где он проживает. Самодельное взрывное устройство направленного действия с поражающими элементами сработало в 150 метрах от машины. В результате Соболев получил ранения обеих ног и был оперативно госпитализирован.
https://ria.ru/20220413/terrorizm-1783235839.html
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в мире, россия, украина, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:00 06.07.2022 (обновлено: 17:41 06.07.2022)
 
Задержанные за покушение на главу УСИН Херсона работали на разведку Украины

Задержанные за покушение на главу УСИН Херсона заявили, что работали на разведку Украины

© РИА НовостиЧеловек в наручниках.
Человек в наручниках. - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Участники подготовки покушения на главу УСИН Херсонской области получали указания кураторов из украинской военной разведки, говорится в показаниях, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области Андрея Сереженко и Олега Пронько – участников и организаторов теракта в отношении главы УСИН области Евгения Соболева.
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"18 июня выбрали – это был выходной, он сказал, что он (Соболев) должен был ехать на встречу… Давали указание ему (исполнителю теракта - ред.) Главное управление разведки Украины. Оно руководило всеми его действиями", - сказал на допросе задержанный Андрей Сереженко.
Второй задержанный Олег Пронько сообщил, что по заданию куратора из украинской разведки следил за обстановкой у дома и делал фотографии с места, где позднее произошел теракт.
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"Со мной связались люди с разведки, ГУР Украины и просили узнать обстановку. Я обходил вокруг, сделал несколько фотографий ( для куратора). Куратор – псевдоним Джейсон Харт, так по-моему... Просили посмотреть, стоит ли там машина, давали их номера, я их уже не помню", - сказал Пронько.
Террористы 18 июня организовали покушение на Соболева, заложив взрывчатку рядом с домом, где он проживает. Самодельное взрывное устройство направленного действия с поражающими элементами сработало в 150 метрах от машины. В результате Соболев получил ранения обеих ног и был оперативно госпитализирован.
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В миреРоссияУкраинаХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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