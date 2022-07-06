https://ria.ru/20220706/ukraina-1800711854.html

Янукович призвал Киев перестать лгать о "победах"

Янукович призвал Киев перестать лгать о "победах" - РИА Новости, 06.07.2022

Янукович призвал Киев перестать лгать о "победах"

Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал нынешние украинские власти перестать врать о постоянных "победах" и начать адекватно оценивать ситуацию в стране,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:59

2022-07-06T15:59

2022-07-06T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор янукович

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал нынешние украинские власти перестать врать о постоянных "победах" и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, прислушиваясь к мнениям граждан."Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим", - сказал он в обращении, текст которого размещен на странице его адвоката в соцсетях.Экс-президент считает, что "попытки найти виноватых в том, что с 2014 года жизнь в стране неуклонно ухудшалась, будут прогнозируемо сводиться к тому, что виноват кто угодно, только не власть". "Этот ответ не устроит общество, и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных "победах", в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?" - сказал Янукович.По его мнению, "сегодня, как никогда, требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины". "Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", - сказал экс-президент Украины.Он отметил, что подавление инакомыслия и радикальное неприятие других точек зрения – это тот путь, который привел к конфликту. "Руководство Украины должно, пока не поздно, прекратить делить украинцев на правильных и неправильных, найти в себе силы протянуть руку тем, кто оценивает ситуацию иначе. Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений", - сказал Янукович.Он сообщил, что "действующее руководство страны, к сожалению, продолжило традицию вранья и вывело ее на новый уровень". "В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе - из-за непомерных амбиций, "пещерной дипломатии" и бездарного "политического цирка", получила войну", - сказал экс-президент.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор янукович, ситуация в днр и лнр