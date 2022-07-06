https://ria.ru/20220706/ukraina-1800689809.html

В Херсонской области сбили украинскую ракету

В Херсонской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 06.07.2022

В Херсонской области сбили украинскую ракету

Над городом Скадовском в Херсонской области сбили ракету, выпущенную со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале регионального МВД. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:56

2022-07-06T14:56

2022-07-06T15:26

специальная военная операция на украине

украина

в мире

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Над городом Скадовском в Херсонской области сбили ракету, выпущенную со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале регионального МВД."Над Скадовском (Херсонская область) сбита украинская ракета", — говорится в сообщении. Подробностей не приводится.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область. Там создали военно-гражданскую администрацию, заработала социальная инфраструктура, в начале июля сформировали новое правительство. При этом украинские боевики постоянно обстреливают территорию области из артиллерии и РСЗО, а также наносят ракетные удары. По информации Минобороны, только за последние сутки российские подразделения ПВО перехватили девять украинских ракет "Точка-У", в том числе и в небе над Херсонской областью.

https://ria.ru/20220705/samolet-1800311286.html

украина

херсонская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, херсонская область , ситуация в днр и лнр