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В Херсонской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800689809.html
В Херсонской области сбили украинскую ракету
В Херсонской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 06.07.2022
В Херсонской области сбили украинскую ракету
Над городом Скадовском в Херсонской области сбили ракету, выпущенную со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале регионального МВД. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:56
2022-07-06T15:26
специальная военная операция на украине
украина
в мире
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Над городом Скадовском в Херсонской области сбили ракету, выпущенную со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале регионального МВД."Над Скадовском (Херсонская область) сбита украинская ракета", — говорится в сообщении. Подробностей не приводится.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область. Там создали военно-гражданскую администрацию, заработала социальная инфраструктура, в начале июля сформировали новое правительство. При этом украинские боевики постоянно обстреливают территорию области из артиллерии и РСЗО, а также наносят ракетные удары. По информации Минобороны, только за последние сутки российские подразделения ПВО перехватили девять украинских ракет "Точка-У", в том числе и в небе над Херсонской областью.
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украина, в мире, херсонская область , ситуация в днр и лнр
14:56 06.07.2022 (обновлено: 15:26 06.07.2022)
 
В Херсонской области сбили украинскую ракету

В Херсонской области сбили украинскую ракету в небе над Скадовском

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Над городом Скадовском в Херсонской области сбили ракету, выпущенную со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале регионального МВД.
"Над Скадовском (Херсонская область) сбита украинская ракета", — говорится в сообщении. Подробностей не приводится.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область. Там создали военно-гражданскую администрацию, заработала социальная инфраструктура, в начале июля сформировали новое правительство.
При этом украинские боевики постоянно обстреливают территорию области из артиллерии и РСЗО, а также наносят ракетные удары. По информации Минобороны, только за последние сутки российские подразделения ПВО перехватили девять украинских ракет "Точка-У", в том числе и в небе над Херсонской областью.
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