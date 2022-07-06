14:24 06.07.2022 (обновлено: 14:52 06.07.2022)
ЕК занялась вопросом передачи российских активов на восстановление Украины
ЕК готовит юридическую базу для передачи российских активов на восстановление Украины
© AFP 2022 / François WalschaertsФлаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
"Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины", — сказала она.
"Восстановление потребует колоссальных усилий. Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам придется собрать самые блестящие умы для ее подготовки", — отметила глава ЕК.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
В Киеве настаивают на том, чтобы эти средства передали на восстановление Украины. Этот вопрос поднимался и на июньском саммите G7, по итогам которого его участники заявили, что рассматривают такой вариант использования замороженных российских активов.
В Кремле заявляют, что такие меры были бы абсолютно незаконными. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов и Россия выступает категорически против.