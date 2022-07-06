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ЕК занялась вопросом передачи российских активов на восстановление Украины - РИА Новости, 06.07.2022
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ЕК занялась вопросом передачи российских активов на восстановление Украины
ЕК занялась вопросом передачи российских активов на восстановление Украины - РИА Новости, 06.07.2022
ЕК занялась вопросом передачи российских активов на восстановление Украины
Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:24
2022-07-06T14:52
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. "Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины", — сказала она. Фон дер Ляйен добавила, что страны Евросоюза не будут ждать завершения конфликта на Украине и ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе российских активов."Восстановление потребует колоссальных усилий. Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам придется собрать самые блестящие умы для ее подготовки", — отметила глава ЕК. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России. В Киеве настаивают на том, чтобы эти средства передали на восстановление Украины. Этот вопрос поднимался и на июньском саммите G7, по итогам которого его участники заявили, что рассматривают такой вариант использования замороженных российских активов.В Кремле заявляют, что такие меры были бы абсолютно незаконными. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов и Россия выступает категорически против.
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в мире, украина, европа, россия
14:24 06.07.2022 (обновлено: 14:52 06.07.2022)
 
ЕК занялась вопросом передачи российских активов на восстановление Украины

ЕК готовит юридическую базу для передачи российских активов на восстановление Украины

© AFP 2022 / François WalschaertsФлаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / François Walschaerts
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
"Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины", — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что страны Евросоюза не будут ждать завершения конфликта на Украине и ЕС совместно со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе российских активов.
"Восстановление потребует колоссальных усилий. Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам придется собрать самые блестящие умы для ее подготовки", — отметила глава ЕК.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
В Киеве настаивают на том, чтобы эти средства передали на восстановление Украины. Этот вопрос поднимался и на июньском саммите G7, по итогам которого его участники заявили, что рассматривают такой вариант использования замороженных российских активов.
В Кремле заявляют, что такие меры были бы абсолютно незаконными. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов и Россия выступает категорически против.
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