Рейтинг@Mail.ru
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800670377.html
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы - РИА Новости, 06.07.2022
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы
Читатели китайского портала "Гуаньча" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:58
2022-07-06T14:58
в мире
украина
россия
нато
санкции в отношении россии
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов."Это худший попрошайка в истории человечества", — написал Наука Лао Юя."Материальные ресурсы Украины используются для того, чтобы завоевать благосклонность НАТО, но проблема в том, что места, которые вы указали на карте, принадлежат России, ха-ха. XXI век стал веком безумия", — выразил мнение еще один пользователь."Убыток более 100 миллиардов, а восстановление стоит 750 миллиардов. Что-то тут не сходится", — заметил другой комментатор."Украинцы умеют мечтать по-крупному — мечтают о совершенно несбыточном", — выразил мнение читатель."Почему бы Украине не смириться и не попросить помощи у России? Вы обращаетесь к неверному хозяину, это точно не социалисты, а прогнившие капиталисты", — задался вопросом guan_16490068122005.На этой неделе в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Выступавший там премьер-министр Дмитрий Шмигаль заявил, что на это требуется 750 миллиардов долларов, а главным источником финансирования Киев видит конфискованные российские активы.Сами украинские власти уже приняли закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов и арестовали российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800449255.html
украина
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато, санкции в отношении россии, китай
13:58 06.07.2022 (обновлено: 14:58 06.07.2022)
 
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы

Читатели китайского "Гуаньча" раскритиковали план Киева по восстановлению Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов.
"Это худший попрошайка в истории человечества", — написал Наука Лао Юя.
"Материальные ресурсы Украины используются для того, чтобы завоевать благосклонность НАТО, но проблема в том, что места, которые вы указали на карте, принадлежат России, ха-ха. XXI век стал веком безумия", — выразил мнение еще один пользователь.
"Убыток более 100 миллиардов, а восстановление стоит 750 миллиардов. Что-то тут не сходится", — заметил другой комментатор.
"Украинцы умеют мечтать по-крупному — мечтают о совершенно несбыточном", — выразил мнение читатель.
"Почему бы Украине не смириться и не попросить помощи у России? Вы обращаетесь к неверному хозяину, это точно не социалисты, а прогнившие капиталисты", — задался вопросом guan_16490068122005.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 18:29Специальная военная операция на Украине
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
На этой неделе в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Выступавший там премьер-министр Дмитрий Шмигаль заявил, что на это требуется 750 миллиардов долларов, а главным источником финансирования Киев видит конфискованные российские активы.
Сами украинские власти уже приняли закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов и арестовали российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 16:16
"Медовый месяц кончился". В Китае дали совет Киеву из-за позиции Европы
 
В миреУкраинаРоссияНАТОСанкции в отношении РоссииКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала