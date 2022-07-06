https://ria.ru/20220706/ukraina-1800670377.html
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы - РИА Новости, 06.07.2022
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы
Читатели китайского портала "Гуаньча" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:58
2022-07-06T13:58
2022-07-06T14:58
в мире
украина
россия
нато
санкции в отношении россии
китай
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов."Это худший попрошайка в истории человечества", — написал Наука Лао Юя."Материальные ресурсы Украины используются для того, чтобы завоевать благосклонность НАТО, но проблема в том, что места, которые вы указали на карте, принадлежат России, ха-ха. XXI век стал веком безумия", — выразил мнение еще один пользователь."Убыток более 100 миллиардов, а восстановление стоит 750 миллиардов. Что-то тут не сходится", — заметил другой комментатор."Украинцы умеют мечтать по-крупному — мечтают о совершенно несбыточном", — выразил мнение читатель."Почему бы Украине не смириться и не попросить помощи у России? Вы обращаетесь к неверному хозяину, это точно не социалисты, а прогнившие капиталисты", — задался вопросом guan_16490068122005.На этой неделе в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Выступавший там премьер-министр Дмитрий Шмигаль заявил, что на это требуется 750 миллиардов долларов, а главным источником финансирования Киев видит конфискованные российские активы.Сами украинские власти уже приняли закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов и арестовали российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800449255.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, нато, санкции в отношении россии, китай
13:58 06.07.2022 (обновлено: 14:58 06.07.2022)
Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы
Читатели китайского "Гуаньча" раскритиковали план Киева по восстановлению Украины
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча
" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов.
"Это худший попрошайка в истории человечества", — написал Наука Лао Юя.
"Материальные ресурсы Украины
используются для того, чтобы завоевать благосклонность НАТО
, но проблема в том, что места, которые вы указали на карте, принадлежат России
, ха-ха. XXI век стал веком безумия", — выразил мнение еще один пользователь.
"Убыток более 100 миллиардов, а восстановление стоит 750 миллиардов. Что-то тут не сходится", — заметил другой комментатор.
"Украинцы умеют мечтать по-крупному — мечтают о совершенно несбыточном", — выразил мнение читатель.
"Почему бы Украине не смириться и не попросить помощи у России? Вы обращаетесь к неверному хозяину, это точно не социалисты, а прогнившие капиталисты", — задался вопросом guan_16490068122005.
На этой неделе в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Выступавший там премьер-министр Дмитрий Шмигаль заявил, что на это требуется 750 миллиардов долларов, а главным источником финансирования Киев видит конфискованные российские активы.
Сами украинские власти уже приняли закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов и арестовали российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.