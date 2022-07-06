https://ria.ru/20220706/ukraina-1800670377.html

Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы

Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы - РИА Новости, 06.07.2022

Китайцев шокировала сумма, которую запросил Киев у Европы

Читатели китайского портала "Гуаньча" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:58

2022-07-06T13:58

2022-07-06T14:58

в мире

украина

россия

нато

санкции в отношении россии

китай

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" возмутились предложенным Киевом планом по восстановлению Украины за более чем 700 миллиардов долларов."Это худший попрошайка в истории человечества", — написал Наука Лао Юя."Материальные ресурсы Украины используются для того, чтобы завоевать благосклонность НАТО, но проблема в том, что места, которые вы указали на карте, принадлежат России, ха-ха. XXI век стал веком безумия", — выразил мнение еще один пользователь."Убыток более 100 миллиардов, а восстановление стоит 750 миллиардов. Что-то тут не сходится", — заметил другой комментатор."Украинцы умеют мечтать по-крупному — мечтают о совершенно несбыточном", — выразил мнение читатель."Почему бы Украине не смириться и не попросить помощи у России? Вы обращаетесь к неверному хозяину, это точно не социалисты, а прогнившие капиталисты", — задался вопросом guan_16490068122005.На этой неделе в Лугано состоялась международная конференция, посвященная восстановлению Украины. Выступавший там премьер-министр Дмитрий Шмигаль заявил, что на это требуется 750 миллиардов долларов, а главным источником финансирования Киев видит конфискованные российские активы.Сами украинские власти уже приняли закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов и арестовали российские и белорусские активы на общую сумму более миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800449255.html

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россия

китай

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, россия, нато, санкции в отношении россии, китай