https://ria.ru/20220706/ukraina-1800651784.html

СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол"

СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол" - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол"

НАТО и партнеры альянса никогда не передадут Киеву определенные виды вооружения, включая американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Москву, пишет... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:51

2022-07-06T12:51

2022-07-06T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

нато

украина

россия

израиль

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. НАТО и партнеры альянса никогда не передадут Киеву определенные виды вооружения, включая американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Москву, пишет испанская газета Vanguardia."Запад полон решимости помочь Украине.., но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну. Есть оружие, которое НАТО и его партнеры никогда не отдадут в руки Киева", - пишет издание. В частности, речь идет об американских зенитных ракетных комплексах Patriot. Как утверждает издание, эти ЗРК "не доберутся до Украины.., чтобы не провоцировать Россию больше, чем нужно".Как отмечается, во-первых, размещение подобных комплексов требует высококвалифицированного персонала и в нынешних обстоятельствах вынудило бы разместить американский персонал на территории Украины, "а это невозможно". А во-вторых, возможное развертывание ЗРК на Украине "будет воспринято Москвой как прямое участие США в войне".Издание добавляет, что Киев также безуспешно просил Израиль передать Украине комплексы ПРО "Железный купол". "Позиция Израиля на данный момент состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь, но не вмешиваться в конфликт, поставляя системы ПВО, новейшее вооружение или какие-либо ударные системы", - пишет Vanguardia. Помимо этого, как утверждает газета, Украине не приходится рассчитывать и на определенные средства сбора разведданных, такие как беспилотники Predator или Global Hawk. В связи с чем Киеву придется продолжать доверять западной разведке.По мнению издания, Западу приходится постоянно балансировать между необходимостью помогать Украине и не слишком сильно раздражать Россию, что часто приводит к тому, что поставки оружия сильно затягиваются или вообще не доходят.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220705/himars-1800336814.html

https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800523048.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, украина, россия, израиль, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр