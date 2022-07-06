Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол" - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800651784.html
СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол"
СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол" - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол"
НАТО и партнеры альянса никогда не передадут Киеву определенные виды вооружения, включая американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Москву, пишет... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:51
2022-07-06T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
россия
израиль
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. НАТО и партнеры альянса никогда не передадут Киеву определенные виды вооружения, включая американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Москву, пишет испанская газета Vanguardia."Запад полон решимости помочь Украине.., но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну. Есть оружие, которое НАТО и его партнеры никогда не отдадут в руки Киева", - пишет издание. В частности, речь идет об американских зенитных ракетных комплексах Patriot. Как утверждает издание, эти ЗРК "не доберутся до Украины.., чтобы не провоцировать Россию больше, чем нужно".Как отмечается, во-первых, размещение подобных комплексов требует высококвалифицированного персонала и в нынешних обстоятельствах вынудило бы разместить американский персонал на территории Украины, "а это невозможно". А во-вторых, возможное развертывание ЗРК на Украине "будет воспринято Москвой как прямое участие США в войне".Издание добавляет, что Киев также безуспешно просил Израиль передать Украине комплексы ПРО "Железный купол". "Позиция Израиля на данный момент состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь, но не вмешиваться в конфликт, поставляя системы ПВО, новейшее вооружение или какие-либо ударные системы", - пишет Vanguardia. Помимо этого, как утверждает газета, Украине не приходится рассчитывать и на определенные средства сбора разведданных, такие как беспилотники Predator или Global Hawk. В связи с чем Киеву придется продолжать доверять западной разведке.По мнению издания, Западу приходится постоянно балансировать между необходимостью помогать Украине и не слишком сильно раздражать Россию, что часто приводит к тому, что поставки оружия сильно затягиваются или вообще не доходят.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220705/himars-1800336814.html
https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800523048.html
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
украина
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, украина, россия, израиль, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ситуация в днр и лнр
12:51 06.07.2022
 
СМИ: Украине никогда не передадут ЗРК Patriot и "Железный купол"

Vanguardia: Киеву не передадут Patriot и "Железный купол", чтобы не провоцировать Москву

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. НАТО и партнеры альянса никогда не передадут Киеву определенные виды вооружения, включая американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Москву, пишет испанская газета Vanguardia.
"Запад полон решимости помочь Украине.., но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну. Есть оружие, которое НАТО и его партнеры никогда не отдадут в руки Киева", - пишет издание. В частности, речь идет об американских зенитных ракетных комплексах Patriot. Как утверждает издание, эти ЗРК "не доберутся до Украины.., чтобы не провоцировать Россию больше, чем нужно".
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:07Специальная военная операция на Украине
Экс-спецпредставитель США на Украине заявил, что NASAMS не прибыли в страну
Как отмечается, во-первых, размещение подобных комплексов требует высококвалифицированного персонала и в нынешних обстоятельствах вынудило бы разместить американский персонал на территории Украины, "а это невозможно". А во-вторых, возможное развертывание ЗРК на Украине "будет воспринято Москвой как прямое участие США в войне".
Издание добавляет, что Киев также безуспешно просил Израиль передать Украине комплексы ПРО "Железный купол". "Позиция Израиля на данный момент состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь, но не вмешиваться в конфликт, поставляя системы ПВО, новейшее вооружение или какие-либо ударные системы", - пишет Vanguardia. Помимо этого, как утверждает газета, Украине не приходится рассчитывать и на определенные средства сбора разведданных, такие как беспилотники Predator или Global Hawk. В связи с чем Киеву придется продолжать доверять западной разведке.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:05
На Украине признали, что поступающее от Запада оружие распродается
По мнению издания, Западу приходится постоянно балансировать между необходимостью помогать Украине и не слишком сильно раздражать Россию, что часто приводит к тому, что поставки оружия сильно затягиваются или вообще не доходят.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 12:28Специальная военная операция на Украине
"Маски сброшены". НАТО назвала цель номер один
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаРоссияИзраильПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала