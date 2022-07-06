https://ria.ru/20220706/ukraina-1800589093.html
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем - РИА Новости, 06.07.2022
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:32
2022-07-06T09:32
2022-07-06T10:26
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сергей лавров
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ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине."Но западные страны должны, конечно, осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счёту - это государственный террор", - добавил министр.
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров
09:32 06.07.2022 (обновлено: 10:26 06.07.2022)
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем
Глава МИД Лавров назвал враньем утверждения Украины об обстреле ВС РФ российских городов