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Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800589093.html
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем - РИА Новости, 06.07.2022
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T09:32
2022-07-06T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
сергей лавров
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ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине."Но западные страны должны, конечно, осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счёту - это государственный террор", - добавил министр.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html
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в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров
09:32 06.07.2022 (обновлено: 10:26 06.07.2022)
 
Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем

Глава МИД Лавров назвал враньем утверждения Украины об обстреле ВС РФ российских городов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ХАНОЙ, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.
"Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе", - сказал министр в ходе пресс-подхода.
"Но западные страны должны, конечно, осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счёту - это государственный террор", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассСергей Лавров
 
 
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