https://ria.ru/20220706/udmurtiya-1800786940.html

Глава Удмуртии дал старт строительству промышленного технопарка в регионе

Глава Удмуртии дал старт строительству промышленного технопарка в регионе - РИА Новости, 06.07.2022

Глава Удмуртии дал старт строительству промышленного технопарка в регионе

Глава Удмуртии Александр Бречалов заложил первый камень промышленного технопарка "ИКСЭл-Сарапул", договоренность о строительстве которого была достигнута между... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:07

2022-07-06T19:07

2022-07-06T19:07

удмуртская республика

экономика

сарапул

петербургский международный экономический форум (фонд)

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УФА, 6 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заложил первый камень промышленного технопарка "ИКСЭл-Сарапул", договоренность о строительстве которого была достигнута между регионом и торгово-производственным холдингом "Русклимат" на ПМЭФ, сообщили в пресс-службе руководителя республики.Бречалов и председатель совета директоров ТПХ "Русклимат" Михаил Тимошенко заложили первый камень нового технопарка "ИКСЭл-Сарапул", который появится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Сарапул. Тут создадут уникальную технологичную бизнес-среду для производителей климатической техники."Только в июне, на полях ПМЭФ, мы подписали соглашение о реализации этого проекта, а сегодня начинаем стройку. Технопарк даст городу больше 400 новых рабочих мест. Большая часть производственных площадей уже востребована нашими предприятиями, с которыми подписаны предварительные договоры об аренде помещений", - приводятся в сообщении слова Бречалова.По его словам, Ижевский завод тепловой техники будет производить здесь трубчатые нагревательные элементы, предприятие "Сириус" – стеклянные инфракрасные обогреватели, компания "ПМК" – детали для тепловой техники.В пресс-службе рассказали, что для строительства технопарка выделена площадка в 5,8 гектара. Первым будет введен в эксплуатацию корпус площадью 15,5 тысяч "квадратов", где расположатся производственные, административные, лабораторные и складские помещения. Здание оснастят системами вентиляции, освещения, отопления, водоснабжения, водоотведения и подъездными путями, что даст возможность организации производства любого назначения. В настоящее время завершается проектирование объектов промышленной и коммунальной инфраструктуры."Для разработки и проведения испытаний выпускаемой продукции на территории технопарка уже на первом этапе будут открыты лаборатории научных опытов и экспериментальных исследований. Общий объем инвестиций в первые два года реализации проекта составит 1,5 миллиарда рублей", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

https://ria.ru/20220624/udmurtiya-1797894357.html

https://ria.ru/20220615/remont-1795473294.html

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экономика, сарапул, петербургский международный экономический форум (фонд)