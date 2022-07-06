https://ria.ru/20220706/tyumen-1800782919.html
Строители досрочно сдадут в эксплуатацию детсад и школу в Тюмени
Строители досрочно сдадут в эксплуатацию детсад и школу в Тюмени - РИА Новости, 06.07.2022
Строители досрочно сдадут в эксплуатацию детсад и школу в Тюмени
Детский сад на 550 мест и школу на 1,2 тысячи мест в Тюмени могут сдать к 1 января 2023 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:40
2022-07-06T18:40
2022-07-06T18:40
тюменская область
тюмень
образование - общество
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. Детский сад на 550 мест и школу на 1,2 тысячи мест в Тюмени могут сдать к 1 января 2023 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра и оценки темпов работ на социальных объектах города.Запрос на детсады и школы в быстрорастущих районах города высокий, поэтому власти стараются максимально синхронизировать ввод нового жилья с вводом объектов социального назначения."Детсад, школа возводятся по типовым проектам, подрядчики их хорошо знают, поэтому строят быстрее, чем указано по номинативным срокам. Будем сдавать чуть раньше и детсад в "Ямальском-2", и школу в Ново-Патрушево. Постараемся закончить и ввести в эксплуатацию к 1 января 2023 года", - заявил Моор.Губернатор отметил, что в связи с санкциями потребовалось некоторое время на замену импортного оборудования, но это никак не отразилось на сроках сдачи объектов.Трехэтажное здание детсада уже построено, началась внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей к зданию территории. В учреждении будет сформировано 24 группы, в том числе для детей ясельного возраста. Это будет самый крупный детсад в Тюмени по количеству мест для детей. Школа в жилом микрорайоне Ново-Патрушево рассчитана на 1,2 тысячи мест, строители возвели здание, которое состоит из двух трехэтажных и четырехэтажного блоков, ведутся внутренние работы и обустройство пришкольной территории. Плановый срок сдачи и детсада, и школы - март 2023 года.
https://ria.ru/20220706/avtomagistrali-1800693758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, образование - общество, александр моор
ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. Детский сад на 550 мест и школу на 1,2 тысячи мест в Тюмени могут сдать к 1 января 2023 года, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра и оценки темпов работ на социальных объектах города.
Запрос на детсады и школы в быстрорастущих районах города высокий, поэтому власти стараются максимально синхронизировать ввод нового жилья с вводом объектов социального назначения.
"Детсад, школа возводятся по типовым проектам, подрядчики их хорошо знают, поэтому строят быстрее, чем указано по номинативным срокам. Будем сдавать чуть раньше и детсад в "Ямальском-2", и школу в Ново-Патрушево. Постараемся закончить и ввести в эксплуатацию к 1 января 2023 года", - заявил Моор.
Губернатор отметил, что в связи с санкциями потребовалось некоторое время на замену импортного оборудования, но это никак не отразилось на сроках сдачи объектов.
Трехэтажное здание детсада уже построено, началась внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей к зданию территории. В учреждении будет сформировано 24 группы, в том числе для детей ясельного возраста. Это будет самый крупный детсад в Тюмени
по количеству мест для детей. Школа в жилом микрорайоне Ново-Патрушево рассчитана на 1,2 тысячи мест, строители возвели здание, которое состоит из двух трехэтажных и четырехэтажного блоков, ведутся внутренние работы и обустройство пришкольной территории. Плановый срок сдачи и детсада, и школы - март 2023 года.