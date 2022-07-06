https://ria.ru/20220706/turtsiya-1800573780.html
Турция пока не конфисковала арендованный российской стороной сухогруз
Турция пока не конфисковала арендованный российской стороной сухогруз - РИА Новости, 06.07.2022
Турция пока не конфисковала арендованный российской стороной сухогруз
Турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T08:24
2022-07-06T08:24
2022-07-06T08:34
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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было, сообщил РИА Новости источник в таможне.Как ранее сообщало издание "Общественное", о задержании арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Изъятия содержимого судна не было, расследование продолжается, целью слов посла о "задержании" судна было заложить "политическую мину" в данный вопрос, написала во вторник турецкая газета Aydınlık, сделав такой вывод на основе полученных от таможни данных."Никаких действий в отношении сухогруза, никакой конфискации не было. Он продолжает стоять", - сказал собеседник агентства.На вопрос, какие действия могут предпринять турецкие власти по запросу Киева, собеседник агентства посоветовал адресовать вопрос соответствующим ведомствам.Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798277008.html
https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800029675.html
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в мире, россия, василий боднар, турция, украина, киев
08:24 06.07.2022 (обновлено: 08:34 06.07.2022)
Турция пока не конфисковала арендованный российской стороной сухогруз
Турция пока не конфисковала арендованный российской стороной сухогруз