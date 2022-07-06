https://ria.ru/20220706/tseny-1800787853.html
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23 процента
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23 процента - РИА Новости, 06.07.2022
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23 процента
Недельная инфляция в РФ в период с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с начала года цены выросли на РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:14
2022-07-06T19:14
2022-07-06T19:14
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ в период с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с начала года цены выросли на 11,77%, сообщил в среду Росстат."За период с 25 июня по 1 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,23%, с начала июля – 100,20%, с начала года – 111,77%", - говорится в сообщении статистического ведомства.Неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция, в течение трех недель до этого фиксировалась дефляция."Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля – плюс 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно в июле)", - отметил в своем комментарии Росстат.По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,8%, в том числе снизились цены на капусту белокочанную – 13,8%, картофель – 7%, свеклу столовую – 6,3%, помидоры – 5,6%, лук – 3,6%, бананы – 3,4%, морковь – 3,0%, огурцы – 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стала вермишель - цены на нее в среднем выросли на 0,56% (на прошлой неделе вермишель дешевела - на 0,48%; с начала года - рост на 16,55%). В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: маргарин (+0,47%), соль (+0,38%), печенье (+0,19%).Снижение цен произошло по 21 наименованию продуктов. Сильнее всего вновь подешевел сахар - цены на него снизились на 2,23%. Кроме этого, снизились цены на крупу гречневую – на 0,7%, яйца куриные и консервы овощные для детского питания – на 0,4%, баранину и молоко стерилизованное – на 0,3%, свинину, мясо кур, рыбу мороженую и масло подсолнечное – на 0,2%, говядину, сосиски, сардельки, масло сливочное, сыры сычужные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено, водку – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: пеленки для новорожденных - на 0,67%, шампунь - на 0,47%, спички и туалетное мыло - на 0,41%, зубные щетки и зубная паста - на 0,39% и 0,37% соответственно. При этом цены на стиральный порошок снизились на 0,38%, туалетную бумагу - на 0,1%.Снижение цен на электропылесосы замедлилось до 0,4% после снижения на 1% неделей ранее, продолжили дешеветь смартфоны - на этот раз на 0,1% (после снижения на 0,16% на минувшей неделе). Рост цен на телевизоры замедлился - до 0,13% с 0,31%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - выросли на 0,03%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.Также Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,61%), аллохол (на 0,15%), нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" (на 0,51%) и мазь "Левомеколь" (на 0,19%), прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Недельная инфляция в РФ в период с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, с начала года цены выросли на 11,77%, сообщил
в среду Росстат.
"За период с 25 июня по 1 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата
, составил 100,23%, с начала июля – 100,20%, с начала года – 111,77%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция, в течение трех недель до этого фиксировалась дефляция.
"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля – плюс 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно в июле)", - отметил в своем комментарии Росстат.
По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,8%, в том числе снизились цены на капусту белокочанную – 13,8%, картофель – 7%, свеклу столовую – 6,3%, помидоры – 5,6%, лук – 3,6%, бананы – 3,4%, морковь – 3,0%, огурцы – 0,5%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,1%.
По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стала вермишель - цены на нее в среднем выросли на 0,56% (на прошлой неделе вермишель дешевела - на 0,48%; с начала года - рост на 16,55%). В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: маргарин (+0,47%), соль (+0,38%), печенье (+0,19%).
Снижение цен произошло по 21 наименованию продуктов. Сильнее всего вновь подешевел сахар - цены на него снизились на 2,23%. Кроме этого, снизились цены на крупу гречневую – на 0,7%, яйца куриные и консервы овощные для детского питания – на 0,4%, баранину и молоко стерилизованное – на 0,3%, свинину, мясо кур, рыбу мороженую и масло подсолнечное – на 0,2%, говядину, сосиски, сардельки, масло сливочное, сыры сычужные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено, водку – на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: пеленки для новорожденных - на 0,67%, шампунь - на 0,47%, спички и туалетное мыло - на 0,41%, зубные щетки и зубная паста - на 0,39% и 0,37% соответственно. При этом цены на стиральный порошок снизились на 0,38%, туалетную бумагу - на 0,1%.
Снижение цен на электропылесосы замедлилось до 0,4% после снижения на 1% неделей ранее, продолжили дешеветь смартфоны - на этот раз на 0,1% (после снижения на 0,16% на минувшей неделе). Рост цен на телевизоры замедлился - до 0,13% с 0,31%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - выросли на 0,03%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.
Также Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,61%), аллохол (на 0,15%), нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" (на 0,51%) и мазь "Левомеколь" (на 0,19%), прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели.