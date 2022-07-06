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Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220706/tretyakovka-1800615229.html
Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана
Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана - РИА Новости, 06.07.2022
Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана
Новое соглашение о сотрудничестве подписали Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:50
2022-07-06T11:50
культура
новости культуры
узбекистан
музеи
картины
искусство
третьяковская галерея
зельфира трегулова
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новое соглашение о сотрудничестве подписали Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."С Фондом развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана у нас подписан основополагающий базовый договор. Недавно мы подписали еще один — о сотрудничестве в отношении коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе, где хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-х — 1930-х годов", — уточнила собеседница агентства.По словам Трегуловой, в институции в Нукусе хранится семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики.Это "огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны", говорит Трегулова.
https://ria.ru/20220706/galereya-1800597149.html
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новости культуры, узбекистан, музеи, картины, искусство, третьяковская галерея, зельфира трегулова
11:50 06.07.2022
 
Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана

Третьяковская галерея подписала соглашение о сотрудничестве с Фондом культуры Узбекистана

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новое соглашение о сотрудничестве подписали Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"С Фондом развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана у нас подписан основополагающий базовый договор. Недавно мы подписали еще один — о сотрудничестве в отношении коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе, где хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-х — 1930-х годов", — уточнила собеседница агентства.
По словам Трегуловой, в институции в Нукусе хранится семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики.
Это "огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны", говорит Трегулова.
Посетитель на выставке Багатели Василия Кандинского - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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КультураНовости культурыУзбекистанМузеикартиныИскусствоТретьяковская галереяЗельфира Трегулова
 
 
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