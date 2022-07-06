https://ria.ru/20220706/tretyakovka-1800615229.html

Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана

Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана - РИА Новости, 06.07.2022

Третьяковка будет сотрудничать с Фондом культуры Узбекистана

Новое соглашение о сотрудничестве подписали Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:50

2022-07-06T11:50

2022-07-06T11:50

культура

новости культуры

узбекистан

музеи

картины

искусство

третьяковская галерея

зельфира трегулова

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новое соглашение о сотрудничестве подписали Третьяковская галерея и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана, сообщила РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."С Фондом развития культуры и искусства при Кабинете министров Узбекистана у нас подписан основополагающий базовый договор. Недавно мы подписали еще один — о сотрудничестве в отношении коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе, где хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-х — 1930-х годов", — уточнила собеседница агентства.По словам Трегуловой, в институции в Нукусе хранится семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики.Это "огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны", говорит Трегулова.

https://ria.ru/20220706/galereya-1800597149.html

узбекистан

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, узбекистан, музеи, картины, искусство, третьяковская галерея, зельфира трегулова