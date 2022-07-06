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Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград
Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград
Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T07:14
2022-07-06T17:34
литва
калининград
россия
еврокомиссия
евросоюз
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую основную территорию России и Калининград.Губернатор уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность пассажирских перевозок."Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?" — добавил он.Алиханов уточнил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220706/posmeshische-1800561282.html
https://ria.ru/20220706/tranzit-1800566002.html
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"Если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо" – Алиханов пригласил туристов в Калининград
"Если вам не нужен цемент, приезжайте, все хорошо": Алиханов напомнил туристам, что в Калининграде всего достаточно
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литва, калининград, россия, еврокомиссия, евросоюз, антон алиханов, в мире
07:14 06.07.2022 (обновлено: 17:34 06.07.2022)
 
Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград

Губернатор Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую основную территорию России и Калининград.

"У нас железная дорога очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией", — сказал глава региона, отвечая на вопрос, заинтересуют ли Калининград возможные поставки через Сувалкский коридор.

Губернатор уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность пассажирских перевозок.
"Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?" — добавил он.
Алиханов уточнил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.
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ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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ЛитваКалининградРоссияЕврокомиссияЕвросоюзАнтон АлихановВ мире
 
 
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