https://ria.ru/20220706/tranzit-1800655226.html

Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов

Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.07.2022

Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов

Жители Литвы продолжают ездить в Польшу по официально разрешенным транзитным путям через территорию Калининградской области, рассказал РИА Новости глава региона РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:07

2022-07-06T13:07

2022-07-06T17:16

россия

калининград

калининградская область

антон алиханов

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

литва

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Жители Литвы продолжают ездить в Польшу по официально разрешенным транзитным путям через территорию Калининградской области, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов."Они, кстати, ездят через нашу территорию, на территорию Польши проезжают транзитом и обратно", - рассказал Алиханов.Он добавил, что никаких заявлений о том, что литовцам больше нельзя пользоваться официально разрешенными транзитными путями, не делал, в отличие от литовской стороны.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://ria.ru/20220706/evropa-1800628883.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, литва, польша, мария захарова, маркус эдерер