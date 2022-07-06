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Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.07.2022
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Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов
Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.07.2022
Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов
Жители Литвы продолжают ездить в Польшу по официально разрешенным транзитным путям через территорию Калининградской области, рассказал РИА Новости глава региона РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T13:07
2022-07-06T17:16
россия
калининград
калининградская область
антон алиханов
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
литва
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Жители Литвы продолжают ездить в Польшу по официально разрешенным транзитным путям через территорию Калининградской области, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов."Они, кстати, ездят через нашу территорию, на территорию Польши проезжают транзитом и обратно", - рассказал Алиханов.Он добавил, что никаких заявлений о том, что литовцам больше нельзя пользоваться официально разрешенными транзитными путями, не делал, в отличие от литовской стороны.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220706/evropa-1800628883.html
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калининград
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россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, литва, польша, мария захарова, маркус эдерер
13:07 06.07.2022 (обновлено: 17:16 06.07.2022)
 
Жители Литвы продолжают ездить транзитом через Калининград, заявил Алиханов

Алиханов заявил, что жители Литвы продолжают ездить в Польшу транзитом через Калининград

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Жители Литвы продолжают ездить в Польшу по официально разрешенным транзитным путям через территорию Калининградской области, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов.
"Они, кстати, ездят через нашу территорию, на территорию Польши проезжают транзитом и обратно", - рассказал Алиханов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 11:45
Алиханов назвал восстановление диалога Европы и России вопросом времени
Он добавил, что никаких заявлений о том, что литовцам больше нельзя пользоваться официально разрешенными транзитными путями, не делал, в отличие от литовской стороны.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
 
РоссияКалининградКалининградская областьАнтон АлихановЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЛитваПольшаМария ЗахароваМаркус Эдерер
 
 
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