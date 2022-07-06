06:10 06.07.2022 (обновлено: 06:19 06.07.2022)
Алиханов допустил ответственность США за ситуацию с транзитом в Калининград
Губернатор Алиханов: есть ощущение руки США в истории с транзитом в Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде
Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. В истории с ограничением транзита через Литву может быть "рука США", заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, говоря об ограничении транзита в российский регион, заявил, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, скорее всего, это "прилетело" из-за океана.
"Знаете, я могу рассказать много историй, которые мне рассказывали в том числе и калининградские предприниматели, из жизни их и взаимодействия с литовским бизнесом, которые указывают на то, что там не просто рука, там надели и управляют кукольным театром. Есть такие ощущения", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, видит ли он участие США в этой истории.
Губернатор добавил, что если бы Вильнюс руководствовался интересами жителей своей страны, таких решений бы не принимали.
"Потому что народу Литвы эти решения не то что невыгодны, они для них ущербны уже в том виде, в котором их принимают, я уже не говорю о возможных потенциальных ответных мерах со стороны России. Поэтому, наверное, такое предположение небезосновательно", — заключил Алиханов.
ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.