https://ria.ru/20220706/toplivo-1800800579.html
Жители Шри-Ланки жалуются на долгие очереди за топливом
Жители Шри-Ланки жалуются на долгие очереди за топливом - РИА Новости, 06.07.2022
Жители Шри-Ланки жалуются на долгие очереди за топливом
Жители Шри-Ланки вынуждены целыми днями стоять в очередях за топливом, поскольку остров переживает острый экономический и политический кризис, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:23
2022-07-06T20:23
2022-07-06T21:11
в мире
шри-ланка
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КОЛОМБО, 6 июл - РИА Новости. Жители Шри-Ланки вынуждены целыми днями стоять в очередях за топливом, поскольку остров переживает острый экономический и политический кризис, сообщили РИА Новости жители страны.Ранее министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера заявил, что в стране осталось меньше дневного запаса топлива, а следующая поставка бензина ожидается в конце июля. В конце прошлого месяца власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных. В результате этого решения автомобильное движение на острове сильно сократилось. Частные автобусы, на долю которых приходится две трети автопарка страны, заявили, что в воскресенье они работали в ограниченном режиме, поскольку сильно пострадали от нехватки топлива, а в понедельник на маршруты вышло не более 5% от общего числа автобусов."Обычно нам приходится стоять в очереди за топливом в течение трех-четырех дней под палящим солнцем. Нет возможности оставить машины, чтобы даже пойти поесть… Я могу купить бензин только на 1000 рупий (2,8 доллара) за один раз для моего мотоцикла. Этой суммы совершенно недостаточно, и мне приходится снова вставать в очередь через несколько дней, чтобы снова заправиться. Мы страдаем в этих очередях без еды, воды и туалета", - сказал житель Шри-Ланки Тишара Ирошан.По словам бизнесмена Стивена Анджело, известны случаи, когда группы людей пытаются взять на себя заправку топливом и запугивают других людей в очередях. Он также отметил, что полиция и военные не в состоянии ничего сделать, когда на автозаправочных станциях вспыхивают драки."Особенно небезопасно ночью, особенно для женщин. Я видел, как люди приходили с семьями, потому что они не могут оставить их дома. Что еще хуже, нет такси, общественного транспорта или даже машин скорой помощи для экстренных случаев", - заявил Анджело.Курьер из доставки еды Ратнаяке сказал, что раньше он работал шесть дней в неделю, а теперь работает только два или три дня, а остальное время проводит в очередях на заправку."Большинство моих коллег, которые выполняли ту же работу, что и я, сейчас просто не работают. Они бросили работу и вернулись в свои деревни, так как там жизнь немного лучше… по крайней мере, вы можете найти что-нибудь поесть в сельской местности", — добавил Ратнаяке.Косметолог Пиюми Гаджанаяке пожаловалась, что теперь она не может заниматься бизнесом, так как вынуждена стоять в очередях, а ее салон закрыт."Нам даже не говорят, прибудет ли топливо на автозаправку. Мы просто надеемся и ждем, и я вернусь на работу, если топливо не прибудет к обеду. Это стало для нас обычным делом, и я думаю, что люди уже привыкают", - сказала она.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Кризис вызван нехваткой иностранной валюты в результате сокращения туризма из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в результате чего страна не может купить достаточное количество топлива. Пандемия COVID-19 ударила не только по туристическому сектору острова, ключевому источнику иностранной валюты, денежные переводы от шриланкийцев, работающих за границей, также сократились. В стране остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220706/putin-1800678003.html
https://ria.ru/20220627/toplivo-1798574549.html
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Последствия экономического и политического кризиса в Шри-Ланке
Последствия экономического и политического кризиса в Шри-Ланке
2022-07-06T20:23
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в мире, шри-ланка
20:23 06.07.2022 (обновлено: 21:11 06.07.2022)
Жители Шри-Ланки жалуются на долгие очереди за топливом
Жители Шри-Ланки вынуждены целыми днями стоять в очередях за топливом из-за кризиса
КОЛОМБО, 6 июл - РИА Новости.
Жители Шри-Ланки вынуждены целыми днями стоять в очередях за топливом, поскольку остров переживает острый экономический и политический кризис, сообщили
РИА Новости жители страны.
Ранее министр энергетики Шри-Ланки
Канчана Виджесекера заявил, что в стране осталось меньше дневного запаса топлива, а следующая поставка бензина ожидается в конце июля. В конце прошлого месяца власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива до 10 июля запретили продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных.
В результате этого решения автомобильное движение на острове сильно сократилось. Частные автобусы, на долю которых приходится две трети автопарка страны, заявили, что в воскресенье они работали в ограниченном режиме, поскольку сильно пострадали от нехватки топлива, а в понедельник на маршруты вышло не более 5% от общего числа автобусов.
"Обычно нам приходится стоять в очереди за топливом в течение трех-четырех дней под палящим солнцем. Нет возможности оставить машины, чтобы даже пойти поесть… Я могу купить бензин только на 1000 рупий (2,8 доллара) за один раз для моего мотоцикла. Этой суммы совершенно недостаточно, и мне приходится снова вставать в очередь через несколько дней, чтобы снова заправиться. Мы страдаем в этих очередях без еды, воды и туалета", - сказал житель Шри-Ланки Тишара Ирошан.
По словам бизнесмена Стивена Анджело, известны случаи, когда группы людей пытаются взять на себя заправку топливом и запугивают других людей в очередях. Он также отметил, что полиция и военные не в состоянии ничего сделать, когда на автозаправочных станциях вспыхивают драки.
"Особенно небезопасно ночью, особенно для женщин. Я видел, как люди приходили с семьями, потому что они не могут оставить их дома. Что еще хуже, нет такси, общественного транспорта или даже машин скорой помощи для экстренных случаев", - заявил Анджело.
Курьер из доставки еды Ратнаяке сказал, что раньше он работал шесть дней в неделю, а теперь работает только два или три дня, а остальное время проводит в очередях на заправку.
"Большинство моих коллег, которые выполняли ту же работу, что и я, сейчас просто не работают. Они бросили работу и вернулись в свои деревни, так как там жизнь немного лучше… по крайней мере, вы можете найти что-нибудь поесть в сельской местности", — добавил Ратнаяке.
Косметолог Пиюми Гаджанаяке пожаловалась, что теперь она не может заниматься бизнесом, так как вынуждена стоять в очередях, а ее салон закрыт.
"Нам даже не говорят, прибудет ли топливо на автозаправку. Мы просто надеемся и ждем, и я вернусь на работу, если топливо не прибудет к обеду. Это стало для нас обычным делом, и я думаю, что люди уже привыкают", - сказала она.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Кризис вызван нехваткой иностранной валюты в результате сокращения туризма из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в результате чего страна не может купить достаточное количество топлива. Пандемия COVID-19 ударила не только по туристическому сектору острова, ключевому источнику иностранной валюты, денежные переводы от шриланкийцев, работающих за границей, также сократились. В стране остро ощущается нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.