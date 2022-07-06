https://ria.ru/20220706/tinkoff-1800628268.html

"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность

"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность - РИА Новости, 06.07.2022

"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность

"Тинькофф" заверил, что направит все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам на благотворительные цели. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:42

2022-07-06T11:42

2022-07-06T11:42

экономика

тинькофф. кредитные системы

россия

валюта

благотворительность

банки

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Тинькофф" заверил, что направит все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам на благотворительные цели."Тинькофф" в июне ввел комиссию за обслуживание валютного счета: при балансе счета свыше 10 тысяч условных единиц комиссия составляет 1% в месяц.Также в июне банк объявил, что временно ограничивает минимальную сумму SWIFT-переводов 20 тысячами долларов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%. При этом размер комиссии - не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода. С 1 июля на исходящие переводы также была установлена комиссия в 1% суммы перевода, минимальная комиссия составляла 30 условных единиц, а максимальная - 200.Однако ранее в среду "Тинькофф" заявил, что до 1 октября прекратил отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.

https://ria.ru/20220609/tinkoff-1794276904.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, тинькофф. кредитные системы, россия, валюта, благотворительность, банки