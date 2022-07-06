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"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность - РИА Новости, 06.07.2022
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"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность
"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность - РИА Новости, 06.07.2022
"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность
"Тинькофф" заверил, что направит все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам на благотворительные цели. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:42
2022-07-06T11:42
экономика
тинькофф. кредитные системы
россия
валюта
благотворительность
банки
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Тинькофф" заверил, что направит все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам на благотворительные цели."Тинькофф" в июне ввел комиссию за обслуживание валютного счета: при балансе счета свыше 10 тысяч условных единиц комиссия составляет 1% в месяц.Также в июне банк объявил, что временно ограничивает минимальную сумму SWIFT-переводов 20 тысячами долларов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%. При этом размер комиссии - не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода. С 1 июля на исходящие переводы также была установлена комиссия в 1% суммы перевода, минимальная комиссия составляла 30 условных единиц, а максимальная - 200.Однако ранее в среду "Тинькофф" заявил, что до 1 октября прекратил отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.
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экономика, тинькофф. кредитные системы, россия, валюта, благотворительность, банки
11:42 06.07.2022
 
"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность

"Тинькофф" заверил, что направит все полученные валютные комиссии на благотворительность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКарта "Мир" банка "Тинькофф"
Карта Мир банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Карта "Мир" банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Тинькофф" заверил, что направит все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам на благотворительные цели.
"Ограничения на валютные операции - это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий. Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью", - сказано в сообщении банка.
"Тинькофф" в июне ввел комиссию за обслуживание валютного счета: при балансе счета свыше 10 тысяч условных единиц комиссия составляет 1% в месяц.
Также в июне банк объявил, что временно ограничивает минимальную сумму SWIFT-переводов 20 тысячами долларов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%. При этом размер комиссии - не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода. С 1 июля на исходящие переводы также была установлена комиссия в 1% суммы перевода, минимальная комиссия составляла 30 условных единиц, а максимальная - 200.
Однако ранее в среду "Тинькофф" заявил, что до 1 октября прекратил отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.
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ЭкономикаТинькофф. Кредитные СистемыРоссияВалютаБлаготворительностьБанки
 
 
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