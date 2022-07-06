"Тинькофф" пообещал направить все валютные комиссии на благотворительность
"Тинькофф" заверил, что направит все полученные валютные комиссии на благотворительность
Карта "Мир" банка "Тинькофф". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Тинькофф" заверил, что направит все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам на благотворительные цели.
"Ограничения на валютные операции - это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий. Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью", - сказано в сообщении банка.
"Тинькофф" в июне ввел комиссию за обслуживание валютного счета: при балансе счета свыше 10 тысяч условных единиц комиссия составляет 1% в месяц.
Также в июне банк объявил, что временно ограничивает минимальную сумму SWIFT-переводов 20 тысячами долларов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере 3%. При этом размер комиссии - не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода. С 1 июля на исходящие переводы также была установлена комиссия в 1% суммы перевода, минимальная комиссия составляла 30 условных единиц, а максимальная - 200.
Однако ранее в среду "Тинькофф" заявил, что до 1 октября прекратил отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.