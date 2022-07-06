https://ria.ru/20220706/tinkoff-1800616054.html
"Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для СБП
"Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для СБП - РИА Новости, 06.07.2022
"Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для СБП
"Тинькофф банк" стал провайдером для рублевых переводов за границу через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:12
2022-07-06T11:12
2022-07-06T11:12
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Тинькофф банк" стал провайдером для рублевых переводов за границу через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк."Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей (СБП) и провел первый рублевый перевод за границу по номеру телефона", - говорится в сообщении. Уточняется, что денежный перевод был направлен клиентом из российского банка "Хайс" в киргизский MBANK, а деньги на счет получателя поступили мгновенно.В системе трансграничных переводов "Тинькофф" выполняет роль провайдера между СБП и иностранными банками. Уточняется, что операции проходят в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя."В дальнейшем "Тинькофф" планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП и в другие страны ЕАЭС, а также страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года" - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220624/plata-1797894528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, новости компаний - экономика, экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, евразийский экономический союз, технологии
"Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для СБП
"Тинькофф банк" стал провайдером для рублевых переводов за границу через СБП