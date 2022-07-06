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Зеленский назвал террор на Донбассе приоритетной задачей, заявил Кива - РИА Новости, 06.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/terror-1800683493.html
Зеленский назвал террор на Донбассе приоритетной задачей, заявил Кива
Зеленский назвал террор на Донбассе приоритетной задачей, заявил Кива - РИА Новости, 06.07.2022
Зеленский назвал террор на Донбассе приоритетной задачей, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский назвал приоритетными задачами террор и дестабилизацию на неподконтрольных... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:39
2022-07-06T15:08
в мире
херсонская область
илья кива
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
украина
калининградская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский назвал приоритетными задачами террор и дестабилизацию на неподконтрольных территориях и поручил ликвидировать членов правительства Херсонской области, отдельно упомянув нового главу правительства Сергея Елисеева."Зеленский на последнем заседании озвучил приоритетные направления для контрразведки и разведки МО - террор и дестабилизация ситуации на неподконтрольных территориях. Начальнику ГУР Минобороны Буданову поручил - разработать операцию по ликвидации членов нового правительства в Херсонской области", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его словам, главной целью являются назначенные на руководящие должности граждане Российской Федерации, отдельно упоминалась фамилия нового главы правительства Елисеева.Главой правительства Херсонской области в понедельник был назначен работавший ранее первым зампредседателя правительства Калининградской области Елисеев, назначены также два заместителя председателя правительства и министр образования Херсонской области. Главным административным лицом Херсонской области остается глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал его первым заместителем.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220706/pokushenie-1800672993.html
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , илья кива, владимир зеленский, украина, калининградская область, владимир сальдо
14:39 06.07.2022 (обновлено: 15:08 06.07.2022)
 
Зеленский назвал террор на Донбассе приоритетной задачей, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский назвал террор на неподконтрольных территориях приоритетом

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский назвал приоритетными задачами террор и дестабилизацию на неподконтрольных территориях и поручил ликвидировать членов правительства Херсонской области, отдельно упомянув нового главу правительства Сергея Елисеева.
"Зеленский на последнем заседании озвучил приоритетные направления для контрразведки и разведки МО - террор и дестабилизация ситуации на неподконтрольных территориях. Начальнику ГУР Минобороны Буданову поручил - разработать операцию по ликвидации членов нового правительства в Херсонской области", - написал Кива в своем Telegram-канале.
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По его словам, главной целью являются назначенные на руководящие должности граждане Российской Федерации, отдельно упоминалась фамилия нового главы правительства Елисеева.
Главой правительства Херсонской области в понедельник был назначен работавший ранее первым зампредседателя правительства Калининградской области Елисеев, назначены также два заместителя председателя правительства и министр образования Херсонской области. Главным административным лицом Херсонской области остается глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, назначенный глава правительства региона стал его первым заместителем.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьИлья КиваВладимир ЗеленскийУкраинаКалининградская областьВладимир Сальдо
 
 
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